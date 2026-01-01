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Nike Aura Floral crescent crossbodytas (4 liter) - Zwart/Zwart/Gunmetal

Gerecyclede materialen

Nike Aura

Floral crescent crossbodytas (4 liter)

€ 39,99
Zwart/Zwart/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
ÉÉN MAAT

Ja, je hebt nog een Aura crossbodytas nodig. Deze combineert een verfijnde bloemenprint met strakke metallic details. Het hoofdvak biedt snelle toegang tot kleine items en dankzij het steekvak met rits aan de binnenkant kun je je waardevolle spullen eenvoudig op orde houden.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Gunmetal
  • Stijl: IQ1268-010

Nike Aura

€ 39,99

Ja, je hebt nog een Aura crossbodytas nodig. Deze combineert een verfijnde bloemenprint met strakke metallic details. Het hoofdvak biedt snelle toegang tot kleine items en dankzij het steekvak met rits aan de binnenkant kun je je waardevolle spullen eenvoudig op orde houden.

Productgegevens

  • 31 x 18 x 10 cm (hxbxd)
  • Verstelbaar bandje
  • Body: 100% nylon. Voering: 100% polyester
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Gunmetal
  • Stijl: IQ1268-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Aura Floral crescent crossbodytas (4 liter)

    Nike Aura

    € 39,99

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