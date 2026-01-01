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Nike Aura crescent crossbodytas (4 liter) - Zwart/Zwart/Metallic Silver Barrel

Nike Aura

Crescent Crossbodytas (4 liter)

29% korting
Zwart/Zwart/Metallic Silver Barrel
Light Violet Ore/Light Violet Ore/LT TRNSPRNT GLD
ÉÉN MAAT

Houd je dagelijkse essentials bij de hand met de Nike Aura crossbodytas. Het hoofdvak biedt snelle toegang tot kleine items en dankzij de steekvakken aan de binnenkant kun je je spullen eenvoudig op orde houden. Deze versie combineert corduroy-materiaal met metallic details.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Metallic Silver Barrel
  • Stijl: IH2122-010

Nike Aura

29% korting

Houd je dagelijkse essentials bij de hand met de Nike Aura crossbodytas. Het hoofdvak biedt snelle toegang tot kleine items en dankzij de steekvakken aan de binnenkant kun je je spullen eenvoudig op orde houden. Deze versie combineert corduroy-materiaal met metallic details.

Productgegevens

  • Verstelbaar bandje
  • 31 x 18 x 10 cm (hxbxd)
  • Body: 100% polyester. Voering: 100% polyester.
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Metallic Silver Barrel
  • Stijl: IH2122-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Aura crescent crossbodytas (4 liter)

    Nike Aura

    29% korting

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