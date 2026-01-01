Nike Aura
Crescent Crossbodytas (4 liter)
Houd je dagelijkse essentials bij de hand met de Nike Aura crossbodytas. Het hoofdvak biedt snelle toegang tot kleine items en dankzij de steekvakken aan de binnenkant kun je je spullen eenvoudig op orde houden. Deze versie combineert corduroy-materiaal met metallic details.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Metallic Silver Barrel
- Stijl: IH2122-010
Nike Aura
Houd je dagelijkse essentials bij de hand met de Nike Aura crossbodytas. Het hoofdvak biedt snelle toegang tot kleine items en dankzij de steekvakken aan de binnenkant kun je je spullen eenvoudig op orde houden. Deze versie combineert corduroy-materiaal met metallic details.
Productgegevens
- Verstelbaar bandje
- 31 x 18 x 10 cm (hxbxd)
- Body: 100% polyester. Voering: 100% polyester.
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Metallic Silver Barrel
- Stijl: IH2122-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Aura