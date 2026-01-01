Atlético Madrid Club
Nike voetbaljoggingbroek voor jongens
Zacht, warm en comfortabel — je zou bijna in deze Atlético Madrid joggingbroek willen wonen. Deze toelopende, klassieke look is gemaakt van sweatstof en voelt aan als je favoriete joggingbroek. De teamdetails op de dij maken duidelijk wat je favoriete team is.
- Weergegeven kleur: Deep Royal Blue/Wit
- Stijl: IO3548-455
Atlético Madrid Club
Zacht, warm en comfortabel — je zou bijna in deze Atlético Madrid joggingbroek willen wonen. Deze toelopende, klassieke look is gemaakt van sweatstof en voelt aan als je favoriete joggingbroek. De teamdetails op de dij maken duidelijk wat je favoriete team is.
Productgegevens
- Body: 80% katoen/20% polyester. Binnenzakken: 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Deep Royal Blue/Wit
- Stijl: IO3548-455
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,57 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Atlético Madrid Club