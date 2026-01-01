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Atlético Madrid Club Nike voetbaljoggingbroek voor jongens - Deep Royal Blue/Wit

Atlético Madrid Club

Nike voetbaljoggingbroek voor jongens

€ 44,99
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Zacht, warm en comfortabel — je zou bijna in deze Atlético Madrid joggingbroek willen wonen. Deze toelopende, klassieke look is gemaakt van sweatstof en voelt aan als je favoriete joggingbroek. De teamdetails op de dij maken duidelijk wat je favoriete team is.


  • Weergegeven kleur: Deep Royal Blue/Wit
  • Stijl: IO3548-455

Atlético Madrid Club

€ 44,99

Zacht, warm en comfortabel — je zou bijna in deze Atlético Madrid joggingbroek willen wonen. Deze toelopende, klassieke look is gemaakt van sweatstof en voelt aan als je favoriete joggingbroek. De teamdetails op de dij maken duidelijk wat je favoriete team is.

Productgegevens

  • Body: 80% katoen/20% polyester. Binnenzakken: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Deep Royal Blue/Wit
  • Stijl: IO3548-455

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,57 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Atlético Madrid Club Nike voetbaljoggingbroek voor jongens

    Atlético Madrid Club

    € 44,99

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