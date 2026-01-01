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Atlético Madrid Club Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren - Obsidian/Wit

Atlético Madrid Club

Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren

€ 59,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Zacht, warm en comfortabel — je zou bijna in deze Atlético Madrid joggingbroek willen wonen. De toelopende, klassieke pasvorm en sweatstof voelen aan als je favoriete joggingbroek. De teamdetails op de dij maken duidelijk wat je favoriete team is.


  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: II3413-451

Atlético Madrid Club

€ 59,99

Zacht, warm en comfortabel — je zou bijna in deze Atlético Madrid joggingbroek willen wonen. De toelopende, klassieke pasvorm en sweatstof voelen aan als je favoriete joggingbroek. De teamdetails op de dij maken duidelijk wat je favoriete team is.

Productgegevens

  • Elastische tailleband met trekkoord
  • Body: 80% katoen/20% polyester. Zijzak (knokkelkant)/achterzak: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: II3413-451

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,89 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Atlético Madrid Club Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren

    Atlético Madrid Club

    € 59,99

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