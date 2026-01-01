Atlético Madrid Club
Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren
Zacht, warm en comfortabel — je zou bijna in deze Atlético Madrid joggingbroek willen wonen. De toelopende, klassieke pasvorm en sweatstof voelen aan als je favoriete joggingbroek. De teamdetails op de dij maken duidelijk wat je favoriete team is.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: II3413-451
Atlético Madrid Club
Zacht, warm en comfortabel — je zou bijna in deze Atlético Madrid joggingbroek willen wonen. De toelopende, klassieke pasvorm en sweatstof voelen aan als je favoriete joggingbroek. De teamdetails op de dij maken duidelijk wat je favoriete team is.
Productgegevens
- Elastische tailleband met trekkoord
- Body: 80% katoen/20% polyester. Zijzak (knokkelkant)/achterzak: 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: II3413-451
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,89 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Atlético Madrid Club