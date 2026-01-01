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Atlético Madrid Club Nike voetbalhoodie van sweatstof met rits voor jongens - Deep Royal Blue/Wit

Atlético Madrid Club

Nike voetbalhoodie van sweatstof met rits voor jongens

€ 54,99
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Kies bij koud weer voor deze zachte, warme en comfortabele Atlético hoodie. Hij is gemaakt van sweatstof en heeft een klassieke pasvorm zodat je hem makkelijk over je andere kleding kunt aantrekken. De details op de borst laten zien voor welk team je bent.


  • Weergegeven kleur: Deep Royal Blue/Wit
  • Stijl: IO3549-455

Atlético Madrid Club

€ 54,99

Kies bij koud weer voor deze zachte, warme en comfortabele Atlético hoodie. Hij is gemaakt van sweatstof en heeft een klassieke pasvorm zodat je hem makkelijk over je andere kleding kunt aantrekken. De details op de borst laten zien voor welk team je bent.

Pluspunten

  • De lichte sweatstof voelt zacht aan en zorgt voor comfort, net als klassieke sweatshirts.
  • De geribde boorden en zoom zorgen dat de hoodie goed blijft zitten terwijl je beweegt.

Productgegevens

  • Zakken aan de voorkant
  • Body: 80% katoen/20% polyester. Rib: 97% katoen/3% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Deep Royal Blue/Wit
  • Stijl: IO3549-455

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,57 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Atlético Madrid Club Nike voetbalhoodie van sweatstof met rits voor jongens

    Atlético Madrid Club

    € 54,99

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