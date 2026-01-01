Atlético Madrid Club
Nike voetbalhoodie van sweatstof met rits voor jongens
Kies bij koud weer voor deze zachte, warme en comfortabele Atlético hoodie. Hij is gemaakt van sweatstof en heeft een klassieke pasvorm zodat je hem makkelijk over je andere kleding kunt aantrekken. De details op de borst laten zien voor welk team je bent.
- Weergegeven kleur: Deep Royal Blue/Wit
- Stijl: IO3549-455
Atlético Madrid Club
Kies bij koud weer voor deze zachte, warme en comfortabele Atlético hoodie. Hij is gemaakt van sweatstof en heeft een klassieke pasvorm zodat je hem makkelijk over je andere kleding kunt aantrekken. De details op de borst laten zien voor welk team je bent.
Pluspunten
- De lichte sweatstof voelt zacht aan en zorgt voor comfort, net als klassieke sweatshirts.
- De geribde boorden en zoom zorgen dat de hoodie goed blijft zitten terwijl je beweegt.
Productgegevens
- Zakken aan de voorkant
- Body: 80% katoen/20% polyester. Rib: 97% katoen/3% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Deep Royal Blue/Wit
- Stijl: IO3549-455
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,57 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Atlético Madrid Club