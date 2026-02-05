triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
Atlético Madrid Club Nike voetbalhoodie van fleece voor heren - Zwart/Sport Red

Atlético Madrid Club

Nike voetbalhoodie van fleece voor heren

30% korting

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Een ingetogen manier om Atlético Madrid te steunen. Deze hoodie heeft een minimalistisch, afgezwakt ontwerp en is gemaakt van halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Sport Red
  • Stijl: HM2854-010

Atlético Madrid Club

30% korting

Een ingetogen manier om Atlético Madrid te steunen. Deze hoodie heeft een minimalistisch, afgezwakt ontwerp en is gemaakt van halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant.

Pluspunten

  • Met het trekkoord kun je de capuchon losser maken of juist strakker trekken om de kou buiten te houden.
  • De geribde boorden en zoom zorgen dat de hoodie goed blijft zitten terwijl je beweegt.

Productgegevens

  • Body: 80% katoen/20% polyester. Voering capuchon: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Sport Red
  • Stijl: HM2854-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • stefano170216636a714f8fa84c9b08317f5d90

    Felpa comoda come tutte quelle Nike inutile. la M va benissimo

Atlético Madrid Club Nike voetbalhoodie van fleece voor heren

Atlético Madrid Club

30% korting

Maak de look af