Atlético Madrid Chill Terry Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames

Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Deze lichte Atlético Madrid-hoodie met een ruimvallende pasvorm is gemaakt voor warmer weer. Dankzij de zachte, licht gedrapeerde stof overbrugt de hoodie de kloof tussen fleece en jersey knit.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IO3591-451
Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Deze lichte Atlético Madrid-hoodie met een ruimvallende pasvorm is gemaakt voor warmer weer. Dankzij de zachte, licht gedrapeerde stof overbrugt de hoodie de kloof tussen fleece en jersey knit.
Productgegevens
- Zakken aan de voorkant
- Geribde boorden en zoom
- Body: 70% katoen/30% polyester. Voering capuchon: 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IO3591-451
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,73 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Atlético de Madrid Chill van sweatstof