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Atlético Madrid Chill Terry Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames - Obsidian/Wit

Atlético de Madrid Chill van sweatstof

Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames

€ 79,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Deze lichte Atlético Madrid-hoodie met een ruimvallende pasvorm is gemaakt voor warmer weer. Dankzij de zachte, licht gedrapeerde stof overbrugt de hoodie de kloof tussen fleece en jersey knit.


  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: IO3591-451

Atlético de Madrid Chill van sweatstof

€ 79,99

Deze lichte Atlético Madrid-hoodie met een ruimvallende pasvorm is gemaakt voor warmer weer. Dankzij de zachte, licht gedrapeerde stof overbrugt de hoodie de kloof tussen fleece en jersey knit.

Productgegevens

  • Zakken aan de voorkant
  • Geribde boorden en zoom
  • Body: 70% katoen/30% polyester. Voering capuchon: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: IO3591-451

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,73 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Atlético Madrid Chill Terry Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames

    Atlético de Madrid Chill van sweatstof

    € 79,99

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