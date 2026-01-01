Atlético Madrid 25/26
Nike Academy rugzak
Het weer houdt je niet tegen om te gaan trainen, maar je spullen moeten natuurlijk wel droog blijven. Of deze rugzak nu op de grond staat of aan een hek hangt, hij is bestand tegen wedstrijd- en trainingsomstandigheden aan die verre van ideaal zijn. Hij heeft bovendien opbergruimte voor je bal in de zak aan de voorkant. De regenhoes is voorzien van Nike Storm-FIT technologie voor extra bedekking bij slecht weer, terwijl mesh op de tas zorgt voor ventilatie op zonnige dagen.
- Weergegeven kleur: Deep Royal Blue/Sport Red/Wit
- Stijl: IR4745-455
Atlético Madrid 25/26
Het weer houdt je niet tegen om te gaan trainen, maar je spullen moeten natuurlijk wel droog blijven. Of deze rugzak nu op de grond staat of aan een hek hangt, hij is bestand tegen wedstrijd- en trainingsomstandigheden aan die verre van ideaal zijn. Hij heeft bovendien opbergruimte voor je bal in de zak aan de voorkant. De regenhoes is voorzien van Nike Storm-FIT technologie voor extra bedekking bij slecht weer, terwijl mesh op de tas zorgt voor ventilatie op zonnige dagen.
Pluspunten
- De Nike Storm-FIT technologie beschermt je tegen wind en regen en houdt je comfortabel bij barre weersomstandigheden.
- Een zijzak met klittenbandsluiting en label waarin de regenhoes is opgeborgen.
- Groot techvak biedt ruimte voor je techspullen.
- De gewatteerde schouderbanden zijn verstelbaar voor een comfortabele pasvorm.
Productgegevens
- 100% polyester
- Met de hand wassen
- Weergegeven kleur: Deep Royal Blue/Sport Red/Wit
- Stijl: IR4745-455
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Atlético Madrid 25/26