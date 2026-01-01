Atlético de Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingstop voor heren

Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingstop voor heren
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Dit item is voorzien van speciale designdetails voor aankomende topvoetballers en heeft een aansluitende, gestroomlijnde pasvorm, zodat niets tussen jou en de bal komt. Het zweetafvoerende materiaal houdt je fris en zelfverzekerd terwijl je je skills verbetert.
- Weergegeven kleur: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Stijl: II2770-702
Atlético Madrid Strike
Dit item is voorzien van speciale designdetails voor aankomende topvoetballers en heeft een aansluitende, gestroomlijnde pasvorm, zodat niets tussen jou en de bal komt. Het zweetafvoerende materiaal houdt je fris en zelfverzekerd terwijl je je skills verbetert.
Voordelen
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- De duimgaten bieden extra bedekking en houden de mouwen op hun plaats wanneer je beweegt.
Productgegevens
- 91% polyester/9% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Stijl: II2770-702
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,84 m lang
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Atlético Madrid Strike.
Atlético Madrid Strike