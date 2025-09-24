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Nike Apex Electric vissershoedje - Dark Obsidian/Football Grey

Gerecyclede materialen

Nike Apex Electric

Vissershoedje

30% korting

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Dit vierkante vissershoedje met print heeft een logo in het handschrift van Nike legende Bill Bowerman. Het biedt een middelhoog design en 360 graden bedekking.


  • Weergegeven kleur: Dark Obsidian/Football Grey
  • Stijl: HJ4395-475

Nike Apex Electric

30% korting

Dit vierkante vissershoedje met print heeft een logo in het handschrift van Nike legende Bill Bowerman. Het biedt een middelhoog design en 360 graden bedekking.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Dark Obsidian/Football Grey
  • Stijl: HJ4395-475

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (3)

5 sterren

  • unique from Nike.

    RafIE

    It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!

  • Nice!

    Jaap636457276

    Mooie kwaliteit en goede pasvorm

  • Gorro alta calidad

    adolfob1249226

    Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo

Nike Apex Electric vissershoedje

Nike Apex Electric

30% korting

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