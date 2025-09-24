Nike Apex Electric vissershoedje

unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Dit vierkante vissershoedje met print heeft een logo in het handschrift van Nike legende Bill Bowerman. Het biedt een middelhoog design en 360 graden bedekking.
Nike Apex Electric
Dit vierkante vissershoedje met print heeft een logo in het handschrift van Nike legende Bill Bowerman. Het biedt een middelhoog design en 360 graden bedekking.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
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5 sterren
unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Nice!
Jaap636457276
Mooie kwaliteit en goede pasvorm
Gorro alta calidad
adolfob1249226
Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo
Nike Apex Electric