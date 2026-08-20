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Nike Apex Dri-FIT vissershoedje - Zwart/Anthracite/Anthracite/Anthracite

Nike Apex

Dri-FIT Vissershoedje

€ 37,99
Zwart/Anthracite/Anthracite/Anthracite
Parachute Beige/Wit/Anthracite/Wit

Apex vissershoedjes hebben allemaal een gemiddelde diepte en bedekking rondom. Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Stijl: HJ3683-010

Nike Apex

€ 37,99

Apex vissershoedjes hebben allemaal een gemiddelde diepte en bedekking rondom. Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Pluspunten

  • Katoen-nylon materiaal heeft een gladde textuur en een beetje stretch.
  • Verstelbaar trekkoord kan omhoog of omlaag worden getrokken voor een pasvorm op maat.

Productgegevens

  • Geschakelde band rond de kroon
  • Geborduurde oogjes
  • 67% katoen/29% nylon/4% elastaan
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Stijl: HJ3683-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Apex Dri-FIT vissershoedje

    Nike Apex

    € 37,99