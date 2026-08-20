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Nike Apex
Dri-FIT Vissershoedje
€ 37,99
Apex vissershoedjes hebben allemaal een gemiddelde diepte en bedekking rondom. Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Stijl: HJ3683-010
Nike Apex
€ 37,99
Apex vissershoedjes hebben allemaal een gemiddelde diepte en bedekking rondom. Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Pluspunten
- Katoen-nylon materiaal heeft een gladde textuur en een beetje stretch.
- Verstelbaar trekkoord kan omhoog of omlaag worden getrokken voor een pasvorm op maat.
Productgegevens
- Geschakelde band rond de kroon
- Geborduurde oogjes
- 67% katoen/29% nylon/4% elastaan
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Stijl: HJ3683-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Apex
€ 37,99