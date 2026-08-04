A'One 'Lem and Lime' A'ja Wilson basketbalschoenen

Good shoes, but DSG disapointment
Back_to_the game
I bought this nice show leas than 1 month, no mention of the shoe state, it comes dirty and glue mark with looks refurbished
Natuurlijk heeft A'ja Wilson haar eigen schoen. Wat verwacht je anders van een drievoudige MVP? Haar kenmerkende debuut wordt gemaakt met zacht Cushlon 3.0 foam voor dat onbeschaamde comfort dat ze nodig heeft om fit te blijven. Of ze nu jumpshots scoort, de hele wedstrijd domineert of de verdediging neerzet, A'ja pusht zichzelf altijd en gaat steeds weer verder. Dat is gewoon wie ze is. De echte vraag is: ben jij klaar om je spel ook op jouw manier te spelen?
A'One 'Lem and Lime'
Natuurlijk heeft A'ja Wilson haar eigen schoen. Wat verwacht je anders van een drievoudige MVP? Haar kenmerkende debuut wordt gemaakt met zacht Cushlon 3.0 foam voor dat onbeschaamde comfort dat ze nodig heeft om fit te blijven. Of ze nu jumpshots scoort, de hele wedstrijd domineert of de verdediging neerzet, A'ja pusht zichzelf altijd en gaat steeds weer verder. Dat is gewoon wie ze is. De echte vraag is: ben jij klaar om je spel ook op jouw manier te spelen?
Om gelijke tred te houden met de veelzijdigheid van A'ja, hebben we haar schoen ontworpen met zacht Cushlon 3.0 foam onder de voet voor optimale energieteruggave. Dus wanneer het tijd is om te winnen, kun je op topperformance rekenen.
A'ja kan niet worden afgeremd als de winst op het spel staat. Lichte, ventilerende mesh zorgt ervoor dat ze snel kan bewegen.
Zacht, stabiel foam is gecombineerd met een generatief grippatroon voor de ondersteuning en controle die A'ja nodig heeft om een onverslaanbare verdediger te zijn.
A'ja's logo is gebaseerd op de ster die ze altijd aan haar handtekening toevoegt. Het logo is sterk, gedurfd en speels, net als de energie die ze naar het veld brengt.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.3 sterren
Good shoes, but DSG disapointment
Back_to_the game
I bought this nice show leas than 1 month, no mention of the shoe state, it comes dirty and glue mark with looks refurbished
A One!
Coop
[This review was collected as part of a promotion.] I brought these a few weeks ago and have no regrets.
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Aja!!
Ohiolady
[This review was collected as part of a promotion.] I love them and I would buy another pair again on sale
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
A'One 'Lem and Lime'