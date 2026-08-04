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Goede beoordeling
A'One 'Lem and Lime' A'ja Wilson basketbalschoenen - Volt/Barely Volt/Wit

A'One 'Lem and Lime'

A'ja Wilson Basketbalschoenen

30% korting
Volt/Barely Volt/Wit
Stone Mauve/Silt Red/Metallic Red Bronze
Selecteer maatMaatwijzer
  • Valt klein; we raden je aan een halve maat groter te bestellen

Natuurlijk heeft A'ja Wilson haar eigen schoen. Wat verwacht je anders van een drievoudige MVP? Haar kenmerkende debuut wordt gemaakt met zacht Cushlon 3.0 foam voor dat onbeschaamde comfort dat ze nodig heeft om fit te blijven. Of ze nu jumpshots scoort, de hele wedstrijd domineert of de verdediging neerzet, A'ja pusht zichzelf altijd en gaat steeds weer verder. Dat is gewoon wie ze is. De echte vraag is: ben jij klaar om je spel ook op jouw manier te spelen?


  • Weergegeven kleur: Volt/Barely Volt/Wit
  • Stijl: FZ8605-702

A'One 'Lem and Lime'

30% korting

Natuurlijk heeft A'ja Wilson haar eigen schoen. Wat verwacht je anders van een drievoudige MVP? Haar kenmerkende debuut wordt gemaakt met zacht Cushlon 3.0 foam voor dat onbeschaamde comfort dat ze nodig heeft om fit te blijven. Of ze nu jumpshots scoort, de hele wedstrijd domineert of de verdediging neerzet, A'ja pusht zichzelf altijd en gaat steeds weer verder. Dat is gewoon wie ze is. De echte vraag is: ben jij klaar om je spel ook op jouw manier te spelen?

De hele wedstrijd fris

Om gelijke tred te houden met de veelzijdigheid van A'ja, hebben we haar schoen ontworpen met zacht Cushlon 3.0 foam onder de voet voor optimale energieteruggave. Dus wanneer het tijd is om te winnen, kun je op topperformance rekenen.

Onbeschaamd licht

A'ja kan niet worden afgeremd als de winst op het spel staat. Lichte, ventilerende mesh zorgt ervoor dat ze snel kan bewegen.

Grip op microniveau afgestemd

Zacht, stabiel foam is gecombineerd met een generatief grippatroon voor de ondersteuning en controle die A'ja nodig heeft om een onverslaanbare verdediger te zijn.

De kracht van een superster

A'ja's logo is gebaseerd op de ster die ze altijd aan haar handtekening toevoegt. Het logo is sterk, gedurfd en speels, net als de energie die ze naar het veld brengt.

Meer pluspunten

  • Verlengd stuk bij de hak zorgt voor optimale stabiliteit.
  • Band rond de middenvoet zorgt voor optimale ondersteuning voor de voetholte en bewegingscontrole.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Volt/Barely Volt/Wit
  • Stijl: FZ8605-702

Maat en pasvorm

    • Valt klein; we raden je aan een halve maat groter te bestellen
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (452)

4.3 sterren

  • Good shoes, but DSG disapointment

    Back_to_the game

    I bought this nice show leas than 1 month, no mention of the shoe state, it comes dirty and glue mark with looks refurbished

  • A One!

    Coop

    [This review was collected as part of a promotion.] I brought these a few weeks ago and have no regrets.

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

  • Aja!!

    Ohiolady

    [This review was collected as part of a promotion.] I love them and I would buy another pair again on sale

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

A'One 'Lem and Lime' A'ja Wilson basketbalschoenen

A'One 'Lem and Lime'

30% korting

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