A'One 'Lem and Lime' A'ja Wilson basketbalschoenen

A'One 'Lem and Lime'

€ 76,99 € 109,99 30% korting

Natuurlijk heeft A'ja Wilson haar eigen schoen. Wat verwacht je anders van een drievoudige MVP? Haar kenmerkende debuut wordt gemaakt met zacht Cushlon 3.0 foam voor dat onbeschaamde comfort dat ze nodig heeft om fit te blijven. Of ze nu jumpshots scoort, de hele wedstrijd domineert of de verdediging neerzet, A'ja pusht zichzelf altijd en gaat steeds weer verder. Dat is gewoon wie ze is. De echte vraag is: ben jij klaar om je spel ook op jouw manier te spelen?

De hele wedstrijd fris

Om gelijke tred te houden met de veelzijdigheid van A'ja, hebben we haar schoen ontworpen met zacht Cushlon 3.0 foam onder de voet voor optimale energieteruggave. Dus wanneer het tijd is om te winnen, kun je op topperformance rekenen.

Onbeschaamd licht

A'ja kan niet worden afgeremd als de winst op het spel staat. Lichte, ventilerende mesh zorgt ervoor dat ze snel kan bewegen.

Grip op microniveau afgestemd

Zacht, stabiel foam is gecombineerd met een generatief grippatroon voor de ondersteuning en controle die A'ja nodig heeft om een onverslaanbare verdediger te zijn.

De kracht van een superster

A'ja's logo is gebaseerd op de ster die ze altijd aan haar handtekening toevoegt. Het logo is sterk, gedurfd en speels, net als de energie die ze naar het veld brengt.