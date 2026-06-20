Alexia Putellas Nike voetbalshirt voor heren

Breng stijlvol een eerbetoon aan de nu al legendarische carrière van Alexia Putellas. Dit T-shirt van 100% katoen met standaardpasvorm biedt comfort voor performance op het veld, maar ook voor ontspanning daarbuiten. Bestel je gebruikelijke maat als je meestal herenkleding draagt. Kies een maat kleiner als je meestal dameskleding draagt.

Weergegeven kleur: Zwart

Stijl: JF6430-010