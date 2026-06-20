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Alexia Putellas Nike voetbalshirt voor heren - Zwart

Alexia Putellas

Nike voetbalshirt voor heren

€ 34,99

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Breng stijlvol een eerbetoon aan de nu al legendarische carrière van Alexia Putellas. Dit T-shirt van 100% katoen met standaardpasvorm biedt comfort voor performance op het veld, maar ook voor ontspanning daarbuiten. Bestel je gebruikelijke maat als je meestal herenkleding draagt. Kies een maat kleiner als je meestal dameskleding draagt.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: JF6430-010

Alexia Putellas

€ 34,99

Breng stijlvol een eerbetoon aan de nu al legendarische carrière van Alexia Putellas. Dit T-shirt van 100% katoen met standaardpasvorm biedt comfort voor performance op het veld, maar ook voor ontspanning daarbuiten. Bestel je gebruikelijke maat als je meestal herenkleding draagt. Kies een maat kleiner als je meestal dameskleding draagt.

Productgegevens

  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: JF6430-010

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Alexia la reina

    SoukaïnaD804629334

    Très beau t-shirt d’Alexia Putellas

Alexia Putellas Nike voetbalshirt voor heren

Alexia Putellas

€ 34,99

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