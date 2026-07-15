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A'ja Wilson Dri-FIT basketbalshorts voor dames (10 cm) - Zwart/Wit

Gerecyclede materialen

A'ja Wilson

Dri-FIT basketbalshorts voor dames (10 cm)

€ 54,99
Zwart/Wit
Hyper Pink/Zwart
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Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Laat je van je beste kant zien met onberispelijk comfort. Deze gevoerde mesh-shorts zijn zweetafvoerend, ventilerend en hebben een gebogen zoom en een ruime pasvorm om net als A'ja snel te bewegen op het veld.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: II4213-010

A'ja Wilson

€ 54,99

Laat je van je beste kant zien met onberispelijk comfort. Deze gevoerde mesh-shorts zijn zweetafvoerend, ventilerend en hebben een gebogen zoom en een ruime pasvorm om net als A'ja snel te bewegen op het veld.

Voordelen

  • A'ja's logo is gebaseerd op de ster die ze altijd aan haar handtekening toevoegt. Het logo is sterk, gedurfd en speels, net als de energie die ze naar het veld brengt.
  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Rol de tailleband naar beneden om het elastische jacquard met merkdetails te laten zien.

Productgegevens

  • A'ja Wilson-logo
  • Swoosh logo
  • Zakken
  • Body/voering/zakken: 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: II4213-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • MilicaB375034733

    Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!

A'ja Wilson Dri-FIT basketbalshorts voor dames (10 cm)

A'ja Wilson

€ 54,99

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