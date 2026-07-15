A'ja Wilson Dri-FIT basketbalshorts voor dames (10 cm)

MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Laat je van je beste kant zien met onberispelijk comfort. Deze gevoerde mesh-shorts zijn zweetafvoerend, ventilerend en hebben een gebogen zoom en een ruime pasvorm om net als A'ja snel te bewegen op het veld.
A'ja Wilson
Laat je van je beste kant zien met onberispelijk comfort. Deze gevoerde mesh-shorts zijn zweetafvoerend, ventilerend en hebben een gebogen zoom en een ruime pasvorm om net als A'ja snel te bewegen op het veld.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
A'ja Wilson