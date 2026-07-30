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A'ja Wilson basketbalhoodie voor dames - Zwart/Wit

A'ja Wilson

Basketbalhoodie voor dames

€ 84,99
Zwart/Wit
Pure Platinum/Heather/Hyper Pink
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Comfort zonder compromissen met een zelfverzekerde attitude. Neem een voorbeeld aan A'ja Wilson en omarm je brutaalste zelf in deze ruimvallende hoodie. Met het trekkoord bij de zoom kun je de pasvorm in A'ja-stijl aanpassen en de met satijn gevoerde capuchon houdt je haar op zijn plek. De hoodie is gemaakt van sweatstof en is ventilerend genoeg om zelfs in het heetst van de strijd te dragen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: IO1343-010

A'ja Wilson

€ 84,99

Comfort zonder compromissen met een zelfverzekerde attitude. Neem een voorbeeld aan A'ja Wilson en omarm je brutaalste zelf in deze ruimvallende hoodie. Met het trekkoord bij de zoom kun je de pasvorm in A'ja-stijl aanpassen en de met satijn gevoerde capuchon houdt je haar op zijn plek. De hoodie is gemaakt van sweatstof en is ventilerend genoeg om zelfs in het heetst van de strijd te dragen.

Pluspunten

  • A'ja's logo is gebaseerd op de ster die ze altijd aan haar handtekening toevoegt. Het logo is sterk, gedurfd en speels, net als de energie die ze naar het veld brengt.
  • De capuchon is gevoerd met eersteklas materiaal dat zijdezacht aanvoelt en luxueus glanst.
  • De halfzware sweatstof is van nature ventilerend en heeft zachte lusjes aan de binnenkant.

Productgegevens

  • Trekkoord met metalen uiteinden
  • Body: 80% katoen/20% polyester. Capuchonvoering: 100% polyester.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: IO1343-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
    • Oversized pasvorm: ruimvallend en baggy
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Sleek and Stylish

    birdierayford

    These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though

A'ja Wilson basketbalhoodie voor dames

A'ja Wilson

€ 84,99

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