A'ja Wilson A'symmetric omkeerbare Dri-FIT basketbaltop voor dames

Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Comfort zonder compromissen met een zelfverzekerde attitude. Neem een voorbeeld aan A'ja Wilson en omarm je gedurfde kant met deze asymmetrische top. Dankzij het gladde, sneldrogende materiaal kun je je spel scherp houden en met het omkeerbare design laat je ook nog eens je eigen stijl zien, net als A'ja.
A'ja Wilson
Comfort zonder compromissen met een zelfverzekerde attitude. Neem een voorbeeld aan A'ja Wilson en omarm je gedurfde kant met deze asymmetrische top. Dankzij het gladde, sneldrogende materiaal kun je je spel scherp houden en met het omkeerbare design laat je ook nog eens je eigen stijl zien, net als A'ja.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
A'ja Wilson