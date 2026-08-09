triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 8
A'ja Wilson A'symmetric omkeerbare Dri-FIT basketbaltop voor dames - Zwart/Wit

Gerecyclede materialen

A'ja Wilson

A'symmetric omkeerbare Dri-FIT basketbaltop voor dames

€ 54,99
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Comfort zonder compromissen met een zelfverzekerde attitude. Neem een voorbeeld aan A'ja Wilson en omarm je gedurfde kant met deze asymmetrische top. Dankzij het gladde, sneldrogende materiaal kun je je spel scherp houden en met het omkeerbare design laat je ook nog eens je eigen stijl zien, net als A'ja.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: II4238-010

A'ja Wilson

€ 54,99

Comfort zonder compromissen met een zelfverzekerde attitude. Neem een voorbeeld aan A'ja Wilson en omarm je gedurfde kant met deze asymmetrische top. Dankzij het gladde, sneldrogende materiaal kun je je spel scherp houden en met het omkeerbare design laat je ook nog eens je eigen stijl zien, net als A'ja.

Pluspunten

  • A'ja maakt optimaal gebruik van haar gear. Daarom kun je met het binnenstebuiten omkeerbare design de lange mouw op beide armen dragen voor de ondersteuning die je nog hebt om te knallen.
  • A'ja's logo is gebaseerd op de ster die ze altijd aan haar handtekening toevoegt. Het logo is sterk, gedurfd en speels, net als de energie die ze naar het veld brengt.
  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Het lichte, elastische en zachte materiaal droogt snel.

Productgegevens

  • Swoosh-logo
  • 83% polyester/17% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: II4238-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
    • Strakke pasvorm: aansluitend en voorgevormd
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Amazing

    LuciaP913647326

    Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.

A'ja Wilson A'symmetric omkeerbare Dri-FIT basketbaltop voor dames

A'ja Wilson

€ 54,99

Maak de look af