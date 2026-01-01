Nike Air
Top met korte rits voor kids
Een klassieke top met kwartrits, gecombineerd met klassiek Nike DNA. De contrasterende biezen lopen langs de mouwen tot aan de bovenkant van de kraag voor een opvallend accent, en de ruimvallende pasvorm bij de body betekent talloze mogelijkheden om laagjes te dragen. Bovendien is hij supercomfortabel. Duh.
- Weergegeven kleur: Zwart/Volt
- Stijl: IO1872-010
Nike Air
Een klassieke top met kwartrits, gecombineerd met klassiek Nike DNA. De contrasterende biezen lopen langs de mouwen tot aan de bovenkant van de kraag voor een opvallend accent, en de ruimvallende pasvorm bij de body betekent talloze mogelijkheden om laagjes te dragen. Bovendien is hij supercomfortabel. Duh.
Pluspunten
- Onze halfzware, geborstelde fleece doet denken aan je favoriete zachte deken. De top met licht gestructureerde pasvorm is superzacht en comfortabel en is perfect om binnen of buiten te dragen.
- De kangoeroezak houdt je dagelijkse benodigdheden veilig en binnen handbereik.
Productgegevens
- Zakken met rits
- Body: 80% katoen/20% polyester. Rib: 98% katoen/2% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Volt
- Stijl: IO1872-010
Maat en pasvorm
- Het vrouwelijke model draagt maat S en is 1,30 m lang
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,37 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air