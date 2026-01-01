Nike Air
Set met fleecetrui en broek voor kleuters
Deze moderne tweedelige set is gemaakt van zachte fleece van katoen en polyester voor een licht gevoel en warmte. De zachte, ruimvallende hoodie kan gemakkelijk met laagjes worden gedragen en de buidelzak kan worden gebruikt om kleine handjes heerlijk warm te houden. De bijpassende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm, zakken aan de zijkanten kunnen worden gebruikt om kleine items op te bergen en de taps toelopende pijpen met elastische boorden zorgen voor een veilig gevoel waarin kids comfortabel kunnen spelen.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: HQ7834-010
Nike Air
Deze moderne tweedelige set is gemaakt van zachte fleece van katoen en polyester voor een licht gevoel en warmte. De zachte, ruimvallende hoodie kan gemakkelijk met laagjes worden gedragen en de buidelzak kan worden gebruikt om kleine handjes heerlijk warm te houden. De bijpassende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm, zakken aan de zijkanten kunnen worden gebruikt om kleine items op te bergen en de taps toelopende pijpen met elastische boorden zorgen voor een veilig gevoel waarin kids comfortabel kunnen spelen.
Pluspunten
Beide items kunnen apart worden gedragen in combinatie met andere kledingstukken van je kind.
Productgegevens
- 80% katoen, 20% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: HQ7834-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat 6 en is 1,24 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air