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Nike Air Rift Breathe Damesschoenen - Wit/Pure Platinum

Nike Air Rift Breathe

Damesschoenen

€ 119,99
Wit/Pure Platinum
Zwart/Wit/Cool Grey
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Gun jezelf een stijlvolle look voor warm weer met de Nike Air Rift Breathe. Dankzij de klittenbandsluiting kun je eenvoudig in dit split-toedesign stappen dat is gebaseerd op het origineel uit 1996. Nike Air demping in de hak en de middenzool van zacht foam voelen zachter aan dan ooit voor een zomers gevoel bij iedere stap.


  • Weergegeven kleur: Wit/Pure Platinum
  • Stijl: 848386-100

Nike Air Rift Breathe

€ 119,99

HEERLIJK FRIS IN DE ZOMER.

Gun jezelf een stijlvolle look voor warm weer met de Nike Air Rift Breathe. Dankzij de klittenbandsluiting kun je eenvoudig in dit split-toedesign stappen dat is gebaseerd op het origineel uit 1996. Nike Air demping in de hak en de middenzool van zacht foam voelen zachter aan dan ooit voor een zomers gevoel bij iedere stap.

Pluspunten

  • Bovenwerk van Nike Tech Ultramesh houdt de schoen licht en luchtig, en zorgt voor extra textuur en diepte.
  • Het split-toedesign met de originele vibe uit 1996 geeft je het gevoel dat je op blote voeten loopt.
  • Met de verstelbare bandjes rond de middenvoet en hiel kun je een comfortabele pasvorm kiezen.
  • De Air-Sole unit in de hak wordt gecombineerd met een dikke foam middenzool voor een zacht gevoel.
  • De geperforeerde inlegzool zorgt ervoor dat de lucht kan blijven stromen en voelt extra zacht aan.
  • Rubberen details op de buitenzool hebben een robuust profiel voor extra stevigheid en grip

Productgegevens

  • Geborduurde Swoosh
  • Klittenbandsluitingen
  • Weergegeven kleur: Wit/Pure Platinum
  • Stijl: 848386-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (49)

4.4 sterren

  • way more comfortable than i thought

    Bucky

    i got these bc i thought they were so cute but they have been so much more comfortable than i could have imagined!

  • Simply the best!

    carla.adem1307

    These are the most comfortable trainers ever! I can not tell you how many pairs I have had since they were released years ago! Highly recommended! And super speedy shipping too!

  • They So Comfortable and can dress up or down🙋‍♀️

    NakeishaL266594286

    I love these Sneakers 💯so much Nike Need to Make More Colors I have been waiting for need Colors over a year and they still just have The same Black and White 😔that I Already Purchase🤷‍♀️

Nike Air Rift Breathe Damesschoenen

Nike Air Rift Breathe

€ 119,99

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