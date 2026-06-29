Nike Air Max TL 2.5 Premium herenschoenen

De Air Max TL 2.5 brengt een favoriet uit eind jaren 90 terug met de iconische golvende Air Max look. Luchtig textiel is gecombineerd met soepel synthetisch leer voor een strakke afwerking. Max Air demping over de hele lengte zorgt voor een veerkrachtig gevoel bij elke stap.

Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Anthracite

Stijl: IM4656-001