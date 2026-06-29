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Nike Air Max TL 2.5 Premium herenschoenen - Zwart/Zwart/Anthracite

Nike Air Max TL 2.5 Premium

Herenschoenen

€ 179,99
Zwart/Zwart/Anthracite
Wit/Pure Platinum/Metallic Silver/Dark Obsidian
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De Air Max TL 2.5 brengt een favoriet uit eind jaren 90 terug met de iconische golvende Air Max look. Luchtig textiel is gecombineerd met soepel synthetisch leer voor een strakke afwerking. Max Air demping over de hele lengte zorgt voor een veerkrachtig gevoel bij elke stap.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Anthracite
  • Stijl: IM4656-001

Nike Air Max TL 2.5 Premium

€ 179,99

De Air Max TL 2.5 brengt een favoriet uit eind jaren 90 terug met de iconische golvende Air Max look. Luchtig textiel is gecombineerd met soepel synthetisch leer voor een strakke afwerking. Max Air demping over de hele lengte zorgt voor een veerkrachtig gevoel bij elke stap.

Pluspunten

  • Het bovenwerk bestaat uit een combinatie van textiel en synthetisch leer voor ventilatie en stevigheid.
  • De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
  • De rubberen buitenzool zorgt voor langdurige grip.

Productgegevens

  • Bovenwerk van synthetisch leer
  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Anthracite
  • Stijl: IM4656-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

4.5 sterren

  • Muy recomendables

    eloyg12499904

    Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida

  • Scarpe

    RobertoD390483154

    Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate

Nike Air Max TL 2.5 Premium herenschoenen

Nike Air Max TL 2.5 Premium

€ 179,99

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