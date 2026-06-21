 
afbeelding 1 van 8
Goede beoordeling
Nike Air Max TL 2.5 herenschoenen - Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Zwart/Wolf Grey

Nike Air Max TL 2.5

Herenschoenen

€ 179,99
Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Zwart/Wolf Grey
Smoke Grey/Zwart/Dark Smoke Grey/Tough Red
Zwart/Zwart/Metallic Silver/Zwart
Selecteer maatMaatwijzer

De Air Max TL 2.5 brengt een favoriet uit eind jaren 90 terug met de iconische golvende Air Max look. Luchtig textiel is gecombineerd met soepel synthetisch leer voor een strakke afwerking. Max Air demping over de hele lengte zorgt voor een veerkrachtig gevoel bij elke stap.


  • Weergegeven kleur: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Zwart/Wolf Grey
  • Stijl: IO3037-002

Nike Air Max TL 2.5

€ 179,99

De Air Max TL 2.5 brengt een favoriet uit eind jaren 90 terug met de iconische golvende Air Max look. Luchtig textiel is gecombineerd met soepel synthetisch leer voor een strakke afwerking. Max Air demping over de hele lengte zorgt voor een veerkrachtig gevoel bij elke stap.

Pluspunten

  • Het bovenwerk bestaat uit een combinatie van textiel en synthetisch leer voor ventilatie en stevigheid.
  • De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
  • De rubberen buitenzool zorgt voor langdurige grip.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Zwart/Wolf Grey
  • Stijl: IO3037-002

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (88)

4.8 sterren

  • Wunderschön und bequem

    maryam24550477

    Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.

  • Nike air max TL 2.5

    Blc75018

    Envoie rapide et conforme à la description

  • Style and Comfort

    Pbrad

    They look great and are extremely comfortable. They fit perfect and you can walk in them all day. Has quickly become one of my favorite pairs.

Nike Air Max TL 2.5 herenschoenen

Nike Air Max TL 2.5

€ 179,99

Maak de look af

Item 3 of 5