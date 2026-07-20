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Nike Air Max Plus VII herenschoenen - Zwart/Gamma Blue/Chrome

Nike Air Max Plus VII

Herenschoenen

€ 199,99
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Deze versie van de Plus is geïnspireerd op een jaren 90-design en doordrenkt dat met Y2K-cyberspacevibes. De 7 laat de klassieke kooi van het origineel achterwege en heeft in plaats daarvan een gestippelde overlay op het bovenwerk. De schorpioengraphics op de tong zorgen voor een extra touch.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Gamma Blue/Chrome
  • Stijl: IQ9429-001

Nike Air Max Plus VII

€ 199,99

Deze versie van de Plus is geïnspireerd op een jaren 90-design en doordrenkt dat met Y2K-cyberspacevibes. De 7 laat de klassieke kooi van het origineel achterwege en heeft in plaats daarvan een gestippelde overlay op het bovenwerk. De schorpioengraphics op de tong zorgen voor een extra touch.

Pluspunten

  • Het mesh bovenwerk heeft overlays van synthetisch leer voor ventilatie en stevigheid.
  • De band bij de voetholte zorgt voor een ondersteunend gevoel.
  • De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Zwart/Gamma Blue/Chrome
  • Stijl: IQ9429-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Antoine968175515

    Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!

Nike Air Max Plus VII herenschoenen

Nike Air Max Plus VII

€ 199,99

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