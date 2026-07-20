Nike Air Max Plus VII herenschoenen

Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Deze versie van de Plus is geïnspireerd op een jaren 90-design en doordrenkt dat met Y2K-cyberspacevibes. De 7 laat de klassieke kooi van het origineel achterwege en heeft in plaats daarvan een gestippelde overlay op het bovenwerk. De schorpioengraphics op de tong zorgen voor een extra touch.
Nike Air Max Plus VII
Deze versie van de Plus is geïnspireerd op een jaren 90-design en doordrenkt dat met Y2K-cyberspacevibes. De 7 laat de klassieke kooi van het origineel achterwege en heeft in plaats daarvan een gestippelde overlay op het bovenwerk. De schorpioengraphics op de tong zorgen voor een extra touch.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
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5 sterren
Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Nike Air Max Plus VII