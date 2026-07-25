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Nike Air Max Plus Premium 'Scorpion' herenschoenen - Zwart/Chrome/Gamma Blue

Nike Air Max Plus Premium 'Scorpion'

Herenschoenen

€ 189,99
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Laat je attitude zien met de Air Max Plus. Met een iconische kooiconstructie zet je je look in vuur en vlam, terwijl luchtige mesh je fris houdt. Deze strakke kleurencombinatie heeft een extra touch met schorpioengraphics op de tong. En met de zichtbare demping kun jij comfortabel je stijl vieren.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Chrome/Gamma Blue
  • Stijl: IM9624-001

Nike Air Max Plus Premium 'Scorpion'

€ 189,99

Laat je attitude zien met de Air Max Plus. Met een iconische kooiconstructie zet je je look in vuur en vlam, terwijl luchtige mesh je fris houdt. Deze strakke kleurencombinatie heeft een extra touch met schorpioengraphics op de tong. En met de zichtbare demping kun jij comfortabel je stijl vieren.

Pluspunten

  • Het bovenwerk van textiel heeft overlays van synthetisch leer voor ventilatie en stevigheid.
  • De band bij de voetholte zorgt voor een ondersteunend gevoel.
  • Lichte Nike Air units zijn licht en dempend.
  • De rubberen buitenzool zorgt voor stevigheid en grip.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Zwart/Chrome/Gamma Blue
  • Stijl: IM9624-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

3 sterren

  • AdemY721434952

    Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh

  • DAVIDM28103237

    Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas

Nike Air Max Plus Premium 'Scorpion' herenschoenen

Nike Air Max Plus Premium 'Scorpion'

€ 189,99

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