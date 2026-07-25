Nike Air Max Plus Premium 'Scorpion' herenschoenen

AdemY721434952
Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
Laat je attitude zien met de Air Max Plus. Met een iconische kooiconstructie zet je je look in vuur en vlam, terwijl luchtige mesh je fris houdt. Deze strakke kleurencombinatie heeft een extra touch met schorpioengraphics op de tong. En met de zichtbare demping kun jij comfortabel je stijl vieren.
Nike Air Max Plus Premium 'Scorpion'
Laat je attitude zien met de Air Max Plus. Met een iconische kooiconstructie zet je je look in vuur en vlam, terwijl luchtige mesh je fris houdt. Deze strakke kleurencombinatie heeft een extra touch met schorpioengraphics op de tong. En met de zichtbare demping kun jij comfortabel je stijl vieren.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
3 sterren
AdemY721434952
Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
DAVIDM28103237
Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas
Nike Air Max Plus Premium 'Scorpion'