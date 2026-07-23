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Nike Air Max Plus herenschoenen - Zwart/Anthracite/Pink Foam/Wit

Nike Air Max Plus

Herenschoenen

30% korting
Zwart/Anthracite/Pink Foam/Wit
Wit/Pearl Grey/Zwart/Neon Yellow
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Laat je attitude zien met de Air Max Plus. Met een iconische kooiconstructie zet je je look in vuur en vlam, terwijl luchtige mesh je fris houdt. En met de zichtbare demping kun jij comfortabel je rebelse zelf zijn.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Pink Foam/Wit
  • Stijl: IU7540-001

Nike Air Max Plus

30% korting

Laat je attitude zien met de Air Max Plus. Met een iconische kooiconstructie zet je je look in vuur en vlam, terwijl luchtige mesh je fris houdt. En met de zichtbare demping kun jij comfortabel je rebelse zelf zijn.

Pluspunten

  • Het mesh bovenwerk heeft overlays van synthetisch leer voor ventilatie en stevigheid.
  • De band bij de voetholte zorgt voor een ondersteunend gevoel.
  • Lichte Nike Air units zijn licht en dempend.
  • De rubberen buitenzool zorgt voor stevigheid en grip.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Pink Foam/Wit
  • Stijl: IU7540-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (11)

4.7 sterren

  • Ruben3fee08d75b704c0ca84babbcca615482

    Alles top, Nike fällt bischen kleiner aus, deshalb habe jetzt eine Größe größer bestellt

  • speakers d'exception

    RobertC576708890

    Belles et confortables,un rêve devenu réalité

  • Santiago103498437

    Produto com super qualidade, com muito conforto e super lindo

Nike Air Max Plus herenschoenen

Nike Air Max Plus

30% korting

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