Nike Air Max Plus By You custom schoenen

Nike Air Max Plus By You

€ 209,99

Deze beproefde schoen is terug in verschillende neutrale kleuren voor een veelzijdige stijl. Voeg wat glans toe met metallic mesh op het bovenwerk en regenboogkleurige opties op de plastic kooi. Nadat je uit de zeven verschillende tonglabels hebt gekozen, kun je het geheel afmaken met een persoonlijke tekst op elke Air unit. De Air Max Plus is klaar voor jouw persoonlijke touch.

Jouw basis

Kies tussen soepel leer of een metallic afwerking voor een look die echt bij je past.

Ga voor kleur

Luxe neutrale kleuren, sportieve klassiekers of al het bovenstaande. Wat ga jij maken?

Laat zien wie je bent

Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Maak het persoonlijk met maximaal vier tekens op iedere Air unit. We zetten ook je naam op de doos.