Nike Air Max Plus By You custom schoenen

Nike Air Max Plus By You
Customized schoenen
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Dit product is momenteel niet beschikbaar
Deze beproefde schoen is terug in verschillende neutrale kleuren voor een veelzijdige stijl. Voeg wat glans toe met metallic mesh op het bovenwerk en regenboogkleurige opties op de plastic kooi. Nadat je uit de zeven verschillende tonglabels hebt gekozen, kun je het geheel afmaken met een persoonlijke tekst op elke Air unit. De Air Max Plus is klaar voor jouw persoonlijke touch.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: HF0665-900
Nike Air Max Plus By You
Deze beproefde schoen is terug in verschillende neutrale kleuren voor een veelzijdige stijl. Voeg wat glans toe met metallic mesh op het bovenwerk en regenboogkleurige opties op de plastic kooi. Nadat je uit de zeven verschillende tonglabels hebt gekozen, kun je het geheel afmaken met een persoonlijke tekst op elke Air unit. De Air Max Plus is klaar voor jouw persoonlijke touch.
Jouw basis
Kies tussen soepel leer of een metallic afwerking voor een look die echt bij je past.
Ga voor kleur
Luxe neutrale kleuren, sportieve klassiekers of al het bovenstaande. Wat ga jij maken?
Laat zien wie je bent
Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Maak het persoonlijk met maximaal vier tekens op iedere Air unit. We zetten ook je naam op de doos.
Meer pluspunten
- Het bovenwerk van synthetisch materiaal met lichte mesh is ventilerend en stevig.
- De plastic kooi en de boog bij de middenvoet zorgen voor een ondersteunend gevoel.
- De Nike Air units zijn oorspronkelijk ontworpen voor performancegericht hardlopen en zorgen voor langdurige demping en een licht gevoel.
- Rubberen buitenzool geeft je uitstekende grip.
Nike By You details
- Onze members zijn uniek en je schoenen zijn dat ook. Elk paar is één voor één met de hand gemaakt. Sommige dingen zijn het wachten meer dan waard.
- Met onze 3D-builder zie je je creatie tot leven komen terwijl je experimenteert met alle designopties.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: HF0665-900
Het verhaal van Nike Air Max
De revolutionaire Air technologie maakte in 1978 zijn debuut in Nike schoenen. In 1987 werd de Air Max 1 gelanceerd. De schoen had een zichtbare Air unit in de hak waardoor de fans de geweldige demping van de Air technologie niet alleen konden voelen, maar ook konden zien. Sindsdien zijn volgende generaties Air Max schoenen dankzij de opvallende kleurencombinaties en de betrouwbare demping met het lichte gevoel uitgegroeid tot een favoriet bij atleten en verzamelaars.
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Nike Air Max Plus By You
Meer info
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