Nike Air Max Plus 3 herenschoenen

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Deze Air Max Plus 3 is een duidelijke knipoog naar zijn voorgangers met subtiele details. De foam demping en de Max Air units bieden bij elke stap comfort en beproefde veerkracht. Futuristische designlijnen en strakke details zorgen voor een opvallende stijl en zijn helemaal van nu.
Nike Air Max Plus 3
Deze Air Max Plus 3 is een duidelijke knipoog naar zijn voorgangers met subtiele details. De foam demping en de Max Air units bieden bij elke stap comfort en beproefde veerkracht. Futuristische designlijnen en strakke details zorgen voor een opvallende stijl en zijn helemaal van nu.
De revolutionaire Air technologie maakte in 1978 zijn debuut in Nike schoenen. In 1987 werd de Air Max 1 gelanceerd. De schoen had een zichtbare Air unit in de hak waardoor de fans de geweldige demping van de Air technologie niet alleen konden voelen, maar ook konden zien. Sindsdien zijn volgende generaties Air Max schoenen dankzij de opvallende kleurencombinaties en de betrouwbare demping met het lichte gevoel uitgegroeid tot een favoriet bij atleten en verzamelaars.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.6 sterren
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf
J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée
Air Max Plus 3
GerardG220302696
Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.
Nike Air Max Plus 3