 
afbeelding 1 van 8
Goede beoordeling
Nike Air Max Plus 3 herenschoenen - Zwart/Smoke Grey

Nike Air Max Plus 3

Herenschoenen

€ 189,99
Zwart/Smoke Grey
Wit/Vast Grey/Wit
Selecteer maatMaatwijzer
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Deze Air Max Plus 3 is een duidelijke knipoog naar zijn voorgangers met subtiele details. De foam demping en de Max Air units bieden bij elke stap comfort en beproefde veerkracht. Futuristische designlijnen en strakke details zorgen voor een opvallende stijl en zijn helemaal van nu.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Smoke Grey
  • Stijl: IF6319-001

Nike Air Max Plus 3

€ 189,99

Deze Air Max Plus 3 is een duidelijke knipoog naar zijn voorgangers met subtiele details. De foam demping en de Max Air units bieden bij elke stap comfort en beproefde veerkracht. Futuristische designlijnen en strakke details zorgen voor een opvallende stijl en zijn helemaal van nu.

Pluspunten

  • Synthetisch leer en luchtige mesh op het bovenwerk bieden ventilatie, stevigheid en ondersteuning.
  • De Max Air units in de hak en bij de voorvoet zijn oorspronkelijk ontworpen voor performancegericht hardlopen en zijn licht en dempend.
  • Gepolijste kunststof accenten op de teen geven glans en stevigheid aan je look.
  • De rubberen buitenzool zorgt voor grip.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Zwart/Smoke Grey
  • Stijl: IF6319-001

Het verhaal van Nike Air Max

De revolutionaire Air technologie maakte in 1978 zijn debuut in Nike schoenen. In 1987 werd de Air Max 1 gelanceerd. De schoen had een zichtbare Air unit in de hak waardoor de fans de geweldige demping van de Air technologie niet alleen konden voelen, maar ook konden zien. Sindsdien zijn volgende generaties Air Max schoenen dankzij de opvallende kleurencombinaties en de betrouwbare demping met het lichte gevoel uitgegroeid tot een favoriet bij atleten en verzamelaars.

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (80)

4.6 sterren

  • ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884

    Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα

  • Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf

    J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée

  • Air Max Plus 3

    GerardG220302696

    Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.

Nike Air Max Plus 3 herenschoenen

Nike Air Max Plus 3

€ 189,99

Maak de look af

Item 3 of 10