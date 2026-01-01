Nike Air Max Moto 2K
Schoenen voor baby's/peuters
Retro. Vibey. En bovenal: comfy. Het is de Air Max Moto 2K. Deze schoen is geïnspireerd op de hardloopschoenen uit de jaren 2000 en heeft luchtig mesh en demping overal waar je kijkt. Laat ze hun eerste stappen in stijl zetten.
- Weergegeven kleur: Cream II/Sail/Fauna Brown
- Stijl: IQ9432-200
Nike Air Max Moto 2K
Retro. Vibey. En bovenal: comfy. Het is de Air Max Moto 2K. Deze schoen is geïnspireerd op de hardloopschoenen uit de jaren 2000 en heeft luchtig mesh en demping overal waar je kijkt. Laat ze hun eerste stappen in stijl zetten.
Pluspunten
- De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
- De vlakken van mesh en synthetisch leer zijn licht en ventilerend.
- De middenzool van foam, geïnspireerd door de jaren 2000, geeft je een nostalgische look met modern comfort.
- Geïnspireerd door klassieke Nike esthetiek, speciaal ontworpen voor de voetjes van je kleintjes.
Productgegevens
- Lage kraag
- Reflecterende designdetails
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Elastische veters
- Weergegeven kleur: Cream II/Sail/Fauna Brown
- Stijl: IQ9432-200
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air Max Moto 2K