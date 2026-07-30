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Nike Air Max Moto 2K herenschoenen - Zwart/Zwart/Anthracite/Zwart

Nike Air Max Moto 2K

Herenschoenen

€ 139,99
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De Air Max Moto is vertrouwd en toch nieuw, en klaar om te gaan. Het ripstop-bovenwerk en de veters met stoppers sluiten aan bij de performancedetails en Max Air in de hak.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Anthracite/Zwart
  • Stijl: IR0072-002

Nike Air Max Moto 2K

€ 139,99

De Air Max Moto is vertrouwd en toch nieuw, en klaar om te gaan. Het ripstop-bovenwerk en de veters met stoppers sluiten aan bij de performancedetails en Max Air in de hak.

Pluspunten

  • De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
  • Het bovenwerk van ripstop en synthetisch leer is ventilerend en stevig.
  • Ruime neus zorgt voor comfort en ziet er toch strak uit.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Anthracite/Zwart
  • Stijl: IR0072-002

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

4.7 sterren

  • Taille 47 parfaite

    brigitte518719557

    Parfaites Légères et très joli look

  • Incredible shoes but size up one whole size.

    BrandonD711548387

    Buy these shoes one size up, trust me. I have several pair of these shoes and they are the most comfortable Nikes I own.

  • RollandC820324734

    Great shoe. Comfortable but the outer/topline of the shoe feels like I’ll bust through them if I walk to fast.

Nike Air Max Moto 2K herenschoenen

Nike Air Max Moto 2K

€ 139,99

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