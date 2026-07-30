Nike Air Max Moto 2K herenschoenen

Taille 47 parfaite
brigitte518719557
Parfaites Légères et très joli look
De Air Max Moto is vertrouwd en toch nieuw, en klaar om te gaan. Het ripstop-bovenwerk en de veters met stoppers sluiten aan bij de performancedetails en Max Air in de hak.
Nike Air Max Moto 2K
De Air Max Moto is vertrouwd en toch nieuw, en klaar om te gaan. Het ripstop-bovenwerk en de veters met stoppers sluiten aan bij de performancedetails en Max Air in de hak.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.7 sterren
Taille 47 parfaite
brigitte518719557
Parfaites Légères et très joli look
Incredible shoes but size up one whole size.
BrandonD711548387
Buy these shoes one size up, trust me. I have several pair of these shoes and they are the most comfortable Nikes I own.
RollandC820324734
Great shoe. Comfortable but the outer/topline of the shoe feels like I’ll bust through them if I walk to fast.
Nike Air Max Moto 2K