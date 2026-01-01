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Nike Air Max Moto 2K
Herenschoenen
€ 139,99
De Air Max Moto 2K is vertrouwd en toch nieuw, en klaar om te gaan. Metallic accenten sluiten aan bij de performancedetails en Max Air demping.
- Weergegeven kleur: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Stijl: IV5759-094
Nike Air Max Moto 2K
€ 139,99
De Air Max Moto 2K is vertrouwd en toch nieuw, en klaar om te gaan. Metallic accenten sluiten aan bij de performancedetails en Max Air demping.
Voordelen
- Het bovenwerk is een mix van synthetisch leer en textiel voor een gelaagde look die lang meegaat.
- De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
- De rubberen buitenzool zorgt voor langdurige grip.
Productgegevens
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Reflecterende designdetails
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Weergegeven kleur: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Stijl: IV5759-094
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air Max Moto 2K
€ 139,99