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Nike Air Max Ishod skateschoenen - Zwart/Zwart/Zwart/Zwart

Nike Air Max Ishod

skateschoenen

€ 109,99
Zwart/Zwart/Zwart/Zwart
Blue Void/Radiant Blue/Bright Blue/Metallic Silver
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De Air Max Ishod heeft details die zijn geïnspireerd op de iconische basketbalschoenen van de jaren 90 en biedt de stevigheid die je nodig hebt om hard te skaten. Deze creatieve variant op het originele Ishod design is uitgevoerd met vernieuwde mesh, zichtbare Nike Air demping en een kuipzool die gemakkelijk inloopt.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart/Zwart
  • Stijl: IR1887-001

Nike Air Max Ishod

€ 109,99

De Air Max Ishod heeft details die zijn geïnspireerd op de iconische basketbalschoenen van de jaren 90 en biedt de stevigheid die je nodig hebt om hard te skaten. Deze creatieve variant op het originele Ishod design is uitgevoerd met vernieuwde mesh, zichtbare Nike Air demping en een kuipzool die gemakkelijk inloopt.

Voordelen

  • 'Ishod' staat in reliëf op de verborgen veterpanden en 'Wair' is op de bovenkant geborduurd.
  • De kuipzool is ontworpen met flexibiliteit zodat de schoen amper ingelopen hoeft te worden.
  • Visgraatpatroon op de buitenzool zorgt voor goede grip op je board.
  • De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart/Zwart
  • Stijl: IR1887-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (12)

4.5 sterren

  • Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥

    williamd377391379

    I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.

  • AntoneD46001928

    They fit great 👍🏾 I love them I really wanted the purple ones they didn’t have my size or the black ones they would great with a pair of white shoe laces

  • Freshness

    Michael46396409

    I love the shoes the only thing I would change is the pink because its hard finding something to match these shoes but over all there a good pair of sneakers

Nike Air Max Ishod skateschoenen

Nike Air Max Ishod

€ 109,99

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