Nike Air Max Ishod skateschoenen

Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥
williamd377391379
I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.
De Air Max Ishod heeft details die zijn geïnspireerd op de iconische basketbalschoenen van de jaren 90 en biedt de stevigheid die je nodig hebt om hard te skaten. Deze creatieve variant op het originele Ishod design is uitgevoerd met vernieuwde mesh, zichtbare Nike Air demping en een kuipzool die gemakkelijk inloopt.
Nike Air Max Ishod
De Air Max Ishod heeft details die zijn geïnspireerd op de iconische basketbalschoenen van de jaren 90 en biedt de stevigheid die je nodig hebt om hard te skaten. Deze creatieve variant op het originele Ishod design is uitgevoerd met vernieuwde mesh, zichtbare Nike Air demping en een kuipzool die gemakkelijk inloopt.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.5 sterren
Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥
williamd377391379
I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.
AntoneD46001928
They fit great 👍🏾 I love them I really wanted the purple ones they didn’t have my size or the black ones they would great with a pair of white shoe laces
Freshness
Michael46396409
I love the shoes the only thing I would change is the pink because its hard finding something to match these shoes but over all there a good pair of sneakers
Nike Air Max Ishod