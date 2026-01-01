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Nike Air Max Geweven Herenjack - Wolf Grey/Cool Grey/Zwart

Nike Air Max

Geweven herenjack

€ 129,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

De klassieke Air Max stijl gecombineerd met kenmerkend comfort. Dit eenvoudige en gestroomlijnde jack bestaat uit lichte tafzijde met zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. Subtiele zakken met rits op de borst bieden veilige opbergruimte.


  • Weergegeven kleur: Wolf Grey/Cool Grey/Zwart
  • Stijl: IU5683-012

Nike Air Max

€ 129,99

De klassieke Air Max stijl gecombineerd met kenmerkend comfort. Dit eenvoudige en gestroomlijnde jack bestaat uit lichte tafzijde met zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. Subtiele zakken met rits op de borst bieden veilige opbergruimte.

Productgegevens

  • Elastische boorden en zoom
  • Trekkoord bij de capuchon
  • Reflecterende designdetails
  • Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Body: 94% nylon/6% elastaan. Voering: 100% polyester.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wolf Grey/Cool Grey/Zwart
  • Stijl: IU5683-012

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,80 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Air Max Geweven Herenjack

    Nike Air Max

    € 129,99

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