Nike Air Max
Geweven herenjack
De klassieke Air Max stijl gecombineerd met kenmerkend comfort. Dit eenvoudige en gestroomlijnde jack bestaat uit lichte tafzijde met zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. Subtiele zakken met rits op de borst bieden veilige opbergruimte.
- Weergegeven kleur: Wolf Grey/Cool Grey/Zwart
- Stijl: IU5683-012
Nike Air Max
De klassieke Air Max stijl gecombineerd met kenmerkend comfort. Dit eenvoudige en gestroomlijnde jack bestaat uit lichte tafzijde met zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. Subtiele zakken met rits op de borst bieden veilige opbergruimte.
Productgegevens
- Elastische boorden en zoom
- Trekkoord bij de capuchon
- Reflecterende designdetails
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Body: 94% nylon/6% elastaan. Voering: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wolf Grey/Cool Grey/Zwart
- Stijl: IU5683-012
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,80 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air Max