Nike Air Max Genome
Damesschoen
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Deze kleur is momenteel niet beschikbaar
De Air Max Genome is geïnspireerd op de toekomstgerichte designs van de jaren 2000 en geeft de Air Max lijn een nieuw gezicht.Het bovenwerk met technische look bestaat uit een mix van materialen, waaronder niet-gestikte skins, luchtige mesh en stevige TPU-details.De lage Air unit over de hele lengte zorgt voor extra comfort.Hij is strak en verfijnd, en de kans is groot dat hij je nieuwe favoriete Air Max wordt.
- Weergegeven kleur: Wit/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Stijl: DC4057-101
Nike Air Max Genome
AIR VOOR DE NIEUWE GENERATIE.
De Air Max Genome is geïnspireerd op de toekomstgerichte designs van de jaren 2000 en geeft de Air Max lijn een nieuw gezicht.Het bovenwerk met technische look bestaat uit een mix van materialen, waaronder niet-gestikte skins, luchtige mesh en stevige TPU-details.De lage Air unit over de hele lengte zorgt voor extra comfort.Hij is strak en verfijnd, en de kans is groot dat hij je nieuwe favoriete Air Max wordt.
Pluspunten
- Het bovenwerk met strakke lijnen bestaat uit een rijke combinatie van materialen, wat de snelle look extra diepte geeft.
- Versteviging bij de neus en hak zorgen dat je dag in dag uit klaar bent om de stad in te gaan.
- De Air unit over de hele lengte is oorspronkelijk ontworpen voor performancesporten en zorgt voor ongelooflijk comfort. Het lage design zorgt voor minder gewicht.
- De gewatteerde, lage kraag ziet er gestroomlijnd uit en voelt heerlijk aan.
- Het middengebied met kooiconstructie bevat underlays van mesh voor een gewaagde look en veel diepte.
Productgegevens
- Rubberen zool
- Traditionele veters
- Lipje aan de hak
- Weergegeven kleur: Wit/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Stijl: DC4057-101
Het verhaal van Nike Air Max
De revolutionaire Air technologie maakte in 1978 zijn debuut in Nike schoenen.In 1987 zag de Air Max 1 het levenslicht. De schoen had een zichtbare Air unit in de hak waardoor de fans de geweldige demping van de Air technologie niet alleen konden voelen, maar ook konden zien.Sindsdien zijn volgende generaties Air Max schoenen dankzij de opvallende kleurencombinaties en de betrouwbare demping met het lichte gevoel uitgegroeid tot een favoriet onder atleten en verzamelaars.
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air Max Genome