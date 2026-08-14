Nike Air Max 95 x LEGO® Collection kinderschoenen

Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
We werkten samen met de LEGO Group om deze geweldige editie van de Air Max 95 te creëren. Je denkt misschien dat dit op een gewone AM95 lijkt. Maar kijk eens goed! Wat eruitziet als die klassieke golvende panelen, is in werkelijkheid een optische illusie. Maak je geen zorgen: de dubbele Air-unit onder de voet is echt en zorgt voor de veerkracht die je nodig hebt bij elke vorm van spel, zelfs bij het bouwen van hele werelden.
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
We werkten samen met de LEGO Group om deze geweldige editie van de Air Max 95 te creëren. Je denkt misschien dat dit op een gewone AM95 lijkt. Maar kijk eens goed! Wat eruitziet als die klassieke golvende panelen, is in werkelijkheid een optische illusie. Maak je geen zorgen: de dubbele Air-unit onder de voet is echt en zorgt voor de veerkracht die je nodig hebt bij elke vorm van spel, zelfs bij het bouwen van hele werelden.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
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4.6 sterren
Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Love it
DebraG730010332
It is a beautiful I am going to purchase another color
TomaraS610624445
Size fits perfectly. Style is cute and unique
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Heb je je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als een paar ondeugende LEGO® minifiguren los zouden gaan in een Nike Air Max laboratorium? Van de natuurkundig onmogelijke dubbele Air units in de zool tot een op minifiguren geïnspireerd getekend bovenwerk: deze opnieuw ontworpen Air Max 95 herinnert ons eraan om altijd buiten de gebaande paden te denken.
Voor een speelse LEGO twist is het gelaagde ontwerp van de 95 erop geschilderd, waardoor een optische illusie langs het design ontstaat.
Dubbele Air units in de voorvoet en hak zorgen voor voldoende comfort om je spel naar een hoger niveau te tillen. Net als bij het originele model uit '95.
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