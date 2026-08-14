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Nike Air Max 95 x LEGO® Collection kinderschoenen - Zwart/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

Kinderschoenen

€ 149,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

We werkten samen met de LEGO Group om deze geweldige editie van de Air Max 95 te creëren. Je denkt misschien dat dit op een gewone AM95 lijkt. Maar kijk eens goed! Wat eruitziet als die klassieke golvende panelen, is in werkelijkheid een optische illusie. Maak je geen zorgen: de dubbele Air-unit onder de voet is echt en zorgt voor de veerkracht die je nodig hebt bij elke vorm van spel, zelfs bij het bouwen van hele werelden.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Stijl: IO4801-002

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

€ 149,99

We werkten samen met de LEGO Group om deze geweldige editie van de Air Max 95 te creëren. Je denkt misschien dat dit op een gewone AM95 lijkt. Maar kijk eens goed! Wat eruitziet als die klassieke golvende panelen, is in werkelijkheid een optische illusie. Maak je geen zorgen: de dubbele Air-unit onder de voet is echt en zorgt voor de veerkracht die je nodig hebt bij elke vorm van spel, zelfs bij het bouwen van hele werelden.

Pluspunten

  • Het originele paneeldesign van de 95 is geïnspireerd op de menselijke anatomie en is geprint voor een gelaagd optisch effect.
  • Zichtbare Max Air unit is licht en biedt demping.
  • De rubberen buitenzool met flex-groeven zorgt voor langdurige grip.

Productgegevens

  • Klassieke veters
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Stijl: IO4801-002

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (8)

4.6 sterren

  • Shoes

    AnneG668795809

    Yes they are lovely very on trend for my grandson ,

  • Love it

    DebraG730010332

    It is a beautiful I am going to purchase another color

  • TomaraS610624445

    Size fits perfectly. Style is cute and unique

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection kinderschoenen

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

€ 149,99

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Item 3 of 8

Grootse Air, grootste ideeën.

Heb je je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als een paar ondeugende LEGO® minifiguren los zouden gaan in een Nike Air Max laboratorium? Van de natuurkundig onmogelijke dubbele Air units in de zool tot een op minifiguren geïnspireerd getekend bovenwerk: deze opnieuw ontworpen Air Max 95 herinnert ons eraan om altijd buiten de gebaande paden te denken.

Een waar kunstwerk

Voor een speelse LEGO twist is het gelaagde ontwerp van de 95 erop geschilderd, waardoor een optische illusie langs het design ontstaat.

Dubbele luchtbel

Dubbele Air units in de voorvoet en hak zorgen voor voldoende comfort om je spel naar een hoger niveau te tillen. Net als bij het originele model uit '95.

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