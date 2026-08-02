Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion' herenschoenen

JanelleM274394228
I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!
De Air Max 95 is oorspronkelijk geïnspireerd op de menselijke anatomie en de atletiekstijl uit de jaren 90, wat heeft geleid tot het kenmerkende golvende design. Deze versie combineert verschillende materialen en zichtbare demping voor een gelaagde look met ongelooflijk comfort. De schorpioendetails zorgen voor een extra touch.
Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion'
De Air Max 95 is oorspronkelijk geïnspireerd op de menselijke anatomie en de atletiekstijl uit de jaren 90, wat heeft geleid tot het kenmerkende golvende design. Deze versie combineert verschillende materialen en zichtbare demping voor een gelaagde look met ongelooflijk comfort. De schorpioendetails zorgen voor een extra touch.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
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5 sterren
JanelleM274394228
I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!
mikey870230369
Really nice design and fits nicely
Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion'