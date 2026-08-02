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Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion' herenschoenen - Zwart/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome

Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion'

Herenschoenen

€ 189,99
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De Air Max 95 is oorspronkelijk geïnspireerd op de menselijke anatomie en de atletiekstijl uit de jaren 90, wat heeft geleid tot het kenmerkende golvende design. Deze versie combineert verschillende materialen en zichtbare demping voor een gelaagde look met ongelooflijk comfort. De schorpioendetails zorgen voor een extra touch.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Stijl: IM4691-001

Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion'

€ 189,99

De Air Max 95 is oorspronkelijk geïnspireerd op de menselijke anatomie en de atletiekstijl uit de jaren 90, wat heeft geleid tot het kenmerkende golvende design. Deze versie combineert verschillende materialen en zichtbare demping voor een gelaagde look met ongelooflijk comfort. De schorpioendetails zorgen voor een extra touch.

Pluspunten

  • De schoen is geïnspireerd op de menselijke anatomie. De midden- en buitenzool vertegenwoordigen de ruggengraat, de bovenvlakken met kleurverloop zijn de spieren en de veters zijn de ribben van de schoen.
  • Het bovenwerk is een mix van textiel en leer voor een gelaagde look die lang meegaat.
  • De zichtbare Max Air is licht en dempend.
  • De flex-groeven in de middenzool/buitenzool zorgen voor bewegingsvrijheid.

Productgegevens

  • Bovenwerk van natuurlijk en synthetisch leer
  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Zwart/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Stijl: IM4691-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • JanelleM274394228

    I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!

  • mikey870230369

    Really nice design and fits nicely

Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion' herenschoenen

Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion'

€ 189,99

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