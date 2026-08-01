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Nike Air Max 95 Big Bubble herenschoenen - Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Nike Air Max 95 Big Bubble

Herenschoenen

€ 189,99
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Groot. gewaagde Veerkracht. De 'Big Bubble' editie van de 95 heeft een design dat trouw blijft aan het origineel en is gemaakt met golvende lagen van synthetisch leer en luchtig mesh in het bovenwerk. Til je stijl naar een hoger niveau met iets meer Air.


  • Weergegeven kleur: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Stijl: IM9605-200

Nike Air Max 95 Big Bubble

€ 189,99

Groot. gewaagde Veerkracht. De 'Big Bubble' editie van de 95 heeft een design dat trouw blijft aan het origineel en is gemaakt met golvende lagen van synthetisch leer en luchtig mesh in het bovenwerk. Til je stijl naar een hoger niveau met iets meer Air.

Pluspunten

  • Het bovenwerk is een mix van synthetisch leer met luchtig textiel voor een gelaagde look die lang meegaat.
  • De zichtbare Max Air is licht en dempend.
  • De flex-groeven in de middenzool/buitenzool zorgen voor bewegingsvrijheid.
  • De schoen is geïnspireerd op de menselijke anatomie. De midden- en buitenzool vertegenwoordigen de ruggengraat, de bovenvlakken zijn de spieren en de veters zijn de ribben van de schoen.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Stijl: IM9605-200

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (19)

4.8 sterren

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

  • Perfectas

    jhalarc

    Eran un regalo y le encantaron a mi hijo

Nike Air Max 95 Big Bubble herenschoenen

Nike Air Max 95 Big Bubble

€ 189,99

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