Nike Air Max 95 Big Bubble herenschoenen

Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Groot. gewaagde Veerkracht. De 'Big Bubble' editie van de 95 heeft een design dat trouw blijft aan het origineel en is gemaakt met golvende lagen van synthetisch leer en luchtig mesh in het bovenwerk. Til je stijl naar een hoger niveau met iets meer Air.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Groot. gewaagde Veerkracht. De 'Big Bubble' editie van de 95 heeft een design dat trouw blijft aan het origineel en is gemaakt met golvende lagen van synthetisch leer en luchtig mesh in het bovenwerk. Til je stijl naar een hoger niveau met iets meer Air.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.8 sterren
Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Ottime
Rudi375829912
Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.
Perfectas
jhalarc
Eran un regalo y le encantaron a mi hijo
Nike Air Max 95 Big Bubble