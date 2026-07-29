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Nike Air Max 95 Big Bubble herenschoenen - Wit/Wit/Pure Platinum/Wit

Nike Air Max 95 Big Bubble

Herenschoenen

€ 189,99
Wit/Wit/Pure Platinum/Wit
Zwart/Zwart/Anthracite/Zwart
Wolf Grey/Wolf Grey/Anthracite/Wolf Grey
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De Air Max 95 is geïnspireerd op het menselijk lichaam en de atletiekstijl uit de jaren 90. De schoen combineert ongelofelijk comfort met een snelle stijl. De golvende zijvlakken geven elke outfit een natuurlijke flow en de zichtbare demping bij de hak en voorvoet biedt performance en comfort.


  • Weergegeven kleur: Wit/Wit/Pure Platinum/Wit
  • Stijl: HM8755-100

Nike Air Max 95 Big Bubble

€ 189,99

De Air Max 95 is geïnspireerd op het menselijk lichaam en de atletiekstijl uit de jaren 90. De schoen combineert ongelofelijk comfort met een snelle stijl. De golvende zijvlakken geven elke outfit een natuurlijke flow en de zichtbare demping bij de hak en voorvoet biedt performance en comfort.

Pluspunten

  • Het bovenwerk is een mix van echt en synthetisch leer met luchtig textiel voor een gelaagde look die lang meegaat.
  • De zichtbare Max Air is licht en dempend.
  • De flex-groeven in de middenzool/buitenzool zorgen voor bewegingsvrijheid.
  • De schoen is geïnspireerd op de menselijke anatomie. De midden- en buitenzool vertegenwoordigen de ruggengraat, de bovenvlakken met kleurverloop zijn de spieren en de veters zijn de ribben van de schoen.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Weergegeven kleur: Wit/Wit/Pure Platinum/Wit
  • Stijl: HM8755-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (80)

4.6 sterren

  • Ivanabd280529b8ff4a658d349c00fefa1466

    Regalo per 18 anni apprezzato, il prodotto corrisponde alla foto, misura bene ordine online arrivato con i tempi previsti

  • Jason202131435

    Incroyable cette paire de chaussures je recommande

  • Size up

    Jerome3d34569e87074e059622957bf046c816

    I purchased an 11 1/2 a year ago and it actually was hurting my feet so I wind up moving to a 12 and they are so comfortable

Nike Air Max 95 Big Bubble herenschoenen

Nike Air Max 95 Big Bubble

€ 189,99

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