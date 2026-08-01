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Nike Air Max 95 Big Bubble herenschoenen - Zwart/Pure Platinum/Wolf Grey/Wit

Nike Air Max 95 Big Bubble

Herenschoenen

€ 189,99
Zwart/Pure Platinum/Wolf Grey/Wit
Smoke Grey/Anthracite/Zwart/Racer Blue
Wit/Zwart/Reflect Silver/Royal Blue
Zwart/Action Green/Anthracite/Photo Blue
Zwart/Metallic Silver/Cool Grey/Wit
Zwart/Anthracite/Dark Smoke Grey/Zwart
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De Air Max 95 is oorspronkelijk geïnspireerd op de menselijke anatomie en de atletiekstijl uit de jaren 90, wat heeft geleid tot het kenmerkende golvende design. Deze versie combineert verschillende materialen en zichtbare demping voor een gelaagde look met ongelooflijk comfort.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Pure Platinum/Wolf Grey/Wit
  • Stijl: IV5767-003

Nike Air Max 95 Big Bubble

€ 189,99

De Air Max 95 is oorspronkelijk geïnspireerd op de menselijke anatomie en de atletiekstijl uit de jaren 90, wat heeft geleid tot het kenmerkende golvende design. Deze versie combineert verschillende materialen en zichtbare demping voor een gelaagde look met ongelooflijk comfort.

Voordelen

  • De schoen is geïnspireerd op de menselijke anatomie. De midden- en buitenzool vertegenwoordigen de ruggengraat, de bovenvlakken met kleurverloop zijn de spieren en de veters zijn de ribben van de schoen.
  • Het bovenwerk is een mix van echt en synthetisch leer met textiel voor een gelaagde look die lang meegaat.
  • De zichtbare Max Air is licht en dempend.
  • De flex-groeven in de middenzool/buitenzool zorgen voor bewegingsvrijheid.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Zwart/Pure Platinum/Wolf Grey/Wit
  • Stijl: IV5767-003

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (19)

4.8 sterren

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

  • Perfectas

    jhalarc

    Eran un regalo y le encantaron a mi hijo

Nike Air Max 95 Big Bubble herenschoenen

Nike Air Max 95 Big Bubble

€ 189,99

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