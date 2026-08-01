Nike Air Max 95 Big Bubble herenschoenen

Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
De Air Max 95 is oorspronkelijk geïnspireerd op de menselijke anatomie en de atletiekstijl uit de jaren 90, wat heeft geleid tot het kenmerkende golvende design. Deze versie combineert verschillende materialen en zichtbare demping voor een gelaagde look met ongelooflijk comfort.
Nike Air Max 95 Big Bubble
De Air Max 95 is oorspronkelijk geïnspireerd op de menselijke anatomie en de atletiekstijl uit de jaren 90, wat heeft geleid tot het kenmerkende golvende design. Deze versie combineert verschillende materialen en zichtbare demping voor een gelaagde look met ongelooflijk comfort.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.8 sterren
Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Ottime
Rudi375829912
Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.
Perfectas
jhalarc
Eran un regalo y le encantaron a mi hijo
Nike Air Max 95 Big Bubble