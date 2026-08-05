Nike Air Max 90 LTR Kinderschoenen

Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
De Nike Air Max 90 LTR keert terug met een nog betere feel voor jou. De demping is zachter en flexibeler, de Max Air unit is afgestemd op groeiende voetjes en de vorm geeft tenen meer bewegingsvrijheid. Het design en de look zijn nog altijd hetzelfde, zodat een nieuwe generatie van deze favoriet uit de jaren 90 kan genieten.
Nike Air Max 90 LTR
ICONISCHE AIR VOOR KIDS.
De Nike Air Max 90 LTR keert terug met een nog betere feel voor jou. De demping is zachter en flexibeler, de Max Air unit is afgestemd op groeiende voetjes en de vorm geeft tenen meer bewegingsvrijheid. Het design en de look zijn nog altijd hetzelfde, zodat een nieuwe generatie van deze favoriet uit de jaren 90 kan genieten.
De low top schoenen zijn gemaakt van echt en synthetisch leer voor stevigheid met een klassieke uitstraling. De vorm geeft tenen meer bewegingsvrijheid en de pasvorm houdt groeiende voetjes comfortabel.
De Max Air unit voelt zachter aan en is afgestemd op kids. Bovendien loopt het zachte en flexibele foam prettig.
Extra voering rond de enkel zorgt voor een heerlijk zacht gevoel.
De rubberen zool over de hele lengte heeft groeven voor flexibiliteit zodat elke stap natuurlijk aanvoelt.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.6 sterren
Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
Allisonk397280649
Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.
Shoes
alex250353355
The laces didn’t go with the shoe
Nike Air Max 90 LTR
Ontdek de Nike Air Max 90 LTR kinderschoen
De low top schoenen zijn gemaakt van echt en synthetisch leer voor stevigheid met een klassieke uitstraling. De vorm geeft tenen meer bewegingsvrijheid en de pasvorm houdt groeiende voeten comfortabel.
De Max Air unit voelt zachter aan en is afgestemd op kids. Bovendien loopt het zachte en flexibele foam prettig.
Extra voering rond de enkel zorgt voor een heerlijk zacht en comfortabel gevoel.