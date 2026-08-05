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Nike Air Max 90 LTR Kinderschoenen - Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey

Nike Air Max 90 LTR

Kinderschoenen

€ 119,99
Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
Zwart/Zwart/Wit/Zwart
Wit/Zwart/Anthracite/Playful Pink
Zwart/Dark Smoke Grey/Racer Blue
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Wit/Phantom/Light Orewood Brown
Zwart/Gamma Blue/Ice/Chrome
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De Nike Air Max 90 LTR keert terug met een nog betere feel voor jou. De demping is zachter en flexibeler, de Max Air unit is afgestemd op groeiende voetjes en de vorm geeft tenen meer bewegingsvrijheid. Het design en de look zijn nog altijd hetzelfde, zodat een nieuwe generatie van deze favoriet uit de jaren 90 kan genieten.


  • Weergegeven kleur: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Stijl: CD6864-034

Nike Air Max 90 LTR

€ 119,99

ICONISCHE AIR VOOR KIDS.

De Nike Air Max 90 LTR keert terug met een nog betere feel voor jou. De demping is zachter en flexibeler, de Max Air unit is afgestemd op groeiende voetjes en de vorm geeft tenen meer bewegingsvrijheid. Het design en de look zijn nog altijd hetzelfde, zodat een nieuwe generatie van deze favoriet uit de jaren 90 kan genieten.

Vernieuwde klassieker

De low top schoenen zijn gemaakt van echt en synthetisch leer voor stevigheid met een klassieke uitstraling. De vorm geeft tenen meer bewegingsvrijheid en de pasvorm houdt groeiende voetjes comfortabel.

Comfortabele demping

De Max Air unit voelt zachter aan en is afgestemd op kids. Bovendien loopt het zachte en flexibele foam prettig.

Gewatteerd design

Extra voering rond de enkel zorgt voor een heerlijk zacht gevoel.

Natuurlijke bewegingen

De rubberen zool over de hele lengte heeft groeven voor flexibiliteit zodat elke stap natuurlijk aanvoelt.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Stijl: CD6864-034

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (304)

4.6 sterren

  • Vaͣnnaͣhͪ45023052

    Love them! Love them! Love them! Love them!

  • Allisonk397280649

    Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.

  • Shoes

    alex250353355

    The laces didn’t go with the shoe

Nike Air Max 90 LTR Kinderschoenen

Nike Air Max 90 LTR

€ 119,99

Maak de look af

Item 3 of 3

Ontdek de Nike Air Max 90 LTR kinderschoen

Vernieuwde klassieker

De low top schoenen zijn gemaakt van echt en synthetisch leer voor stevigheid met een klassieke uitstraling. De vorm geeft tenen meer bewegingsvrijheid en de pasvorm houdt groeiende voeten comfortabel.

Comfortabele demping

De Max Air unit voelt zachter aan en is afgestemd op kids. Bovendien loopt het zachte en flexibele foam prettig.

Gewatteerd design

Extra voering rond de enkel zorgt voor een heerlijk zacht en comfortabel gevoel.