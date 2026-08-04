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Nike Air Max 90 herenschoenen - Wit/Aurora Blue/Wit

Nike Air Max 90

Herenschoenen

€ 159,99
Nike Air Max 90 herenschoenen - Wit/Aurora Blue/Wit
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De Air Max 90 blijft trouw aan zijn hardlooproots met de iconische zool met wafelpatroon, gestikte overlays en accenten met textuur op de veterpanden en hak. Hij is afgewerkt met makkelijk te stylen kleuren en de zichtbare demping zorgt voor extra comfort.


  • Weergegeven kleur: Wit/Aurora Blue/Wit
  • Stijl: IZ2746-100

Nike Air Max 90

€ 159,99

De Air Max 90 blijft trouw aan zijn hardlooproots met de iconische zool met wafelpatroon, gestikte overlays en accenten met textuur op de veterpanden en hak. Hij is afgewerkt met makkelijk te stylen kleuren en de zichtbare demping zorgt voor extra comfort.

Pluspunten

  • Het bovenwerk van echt en synthetisch leer met synthetische overlays zorgt voor een gelaagde look die lang meegaat.
  • De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
  • De rubberen buitenzool met wafelpatroon zorgt voor stevigheid, grip en een klassieke stijl.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Wit/Aurora Blue/Wit
  • Stijl: IZ2746-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

4.5 sterren

  • JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae

    Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .

  • Love them

    rogerl829011514

    Love them de kleur alles is top alleen 1 min punt voor het geld zou de afwerking iets beter kunnen maar daar lopen ze niet minder om top schoen

Nike Air Max 90 herenschoenen

Nike Air Max 90

€ 159,99

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