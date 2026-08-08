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Nike Air Max 90 Drift herenschoenen - Vast Grey/Wit/Zwart/Pencil Point

Nike Air Max 90 Drift

Herenschoenen

30% korting
Vast Grey/Wit/Zwart/Pencil Point
Zwart/Dark Stucco/Reflect Silver/Wolf Grey
Dark Obsidian/Psychic Blue/Wit
Light Bone/Neutral Olive/Zwart/Off White
Zwart/Zwart/Zwart
Pure Platinum/Bright Crimson/Zwart
Parachute Beige/Zwart/Summit White/Light Khaki
Zwart/Dusty Cactus/Anthracite
Ontwerp je eigen Nike By You product
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De Air Max 90 Drift is een stevige schoen voor in je collectie. Verschillende texturen zorgen voor een gelaagde look, waaronder stevig ripstopmateriaal en rubber in combinatie met synthetisch leer. Ondertussen zorgen Max Air demping en een buitenzool met wafelpatroon ervoor dat de schoen comfortabel genoeg is voor op straat of op de trail.


  • Weergegeven kleur: Vast Grey/Wit/Zwart/Pencil Point
  • Stijl: IO1908-078

Nike Air Max 90 Drift

30% korting

De Air Max 90 Drift is een stevige schoen voor in je collectie. Verschillende texturen zorgen voor een gelaagde look, waaronder stevig ripstopmateriaal en rubber in combinatie met synthetisch leer. Ondertussen zorgen Max Air demping en een buitenzool met wafelpatroon ervoor dat de schoen comfortabel genoeg is voor op straat of op de trail.

Pluspunten

  • Het bovenwerk is een mix van synthetisch leer, ripstop en rubber voor een gelaagde look die lang meegaat.
  • De middenzool van foam en een Max Air unit in de hak zijn licht en dempend.
  • De rubberen buitenzool met wafelpatroon zorgt voor stevigheid, grip en een retro look.

Productgegevens

  • Gewatteerde kraag
  • Foam onder de voet
  • Weergegeven kleur: Vast Grey/Wit/Zwart/Pencil Point
  • Stijl: IO1908-078

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (69)

4.4 sterren

  • Comfortable sneakers

    AndrewG136657129

    Very comfortable,highly recommend

  • To good to be true!

    Sebastian840460051

    Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.

  • marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33

    Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety

Nike Air Max 90 Drift herenschoenen

Nike Air Max 90 Drift

30% korting

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