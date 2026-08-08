Nike Air Max 90 Drift herenschoenen

Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
De Air Max 90 Drift is een stevige schoen voor in je collectie. Verschillende texturen zorgen voor een gelaagde look, waaronder stevig ripstopmateriaal en rubber in combinatie met synthetisch leer. Ondertussen zorgen Max Air demping en een buitenzool met wafelpatroon ervoor dat de schoen comfortabel genoeg is voor op straat of op de trail.
Nike Air Max 90 Drift
De Air Max 90 Drift is een stevige schoen voor in je collectie. Verschillende texturen zorgen voor een gelaagde look, waaronder stevig ripstopmateriaal en rubber in combinatie met synthetisch leer. Ondertussen zorgen Max Air demping en een buitenzool met wafelpatroon ervoor dat de schoen comfortabel genoeg is voor op straat of op de trail.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.4 sterren
Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
To good to be true!
Sebastian840460051
Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.
marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33
Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety
Nike Air Max 90 Drift