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Nike Air Max 270 Damesschoenen - Zwart/Wit

Nike Air Max 270

Damesschoenen

€ 159,99
Nike Air Max 270 Damesschoenen - Zwart/Wit
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  • Valt klein; we raden je aan een halve maat groter te bestellen

De Air Max 270 biedt stijl, comfort en veel attitude. Het design met het grote, dempende venster en allerlei frisse kleuren is geïnspireerd op de legendarische en ongelofelijk innovatieve Air Max schoenen van Nike.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: HJ3222-010

Nike Air Max 270

€ 159,99

De Air Max 270 biedt stijl, comfort en veel attitude. Het design met het grote, dempende venster en allerlei frisse kleuren is geïnspireerd op de legendarische en ongelofelijk innovatieve Air Max schoenen van Nike.

Pluspunten

  • Geweven materiaal op het bovenwerk voelt licht en luchtig aan.
  • De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
  • Elastische binnensleeve zorgt voor een aangepaste pasvorm.
  • De rubberen buitenzool geeft extra grip en stevigheid.

Productgegevens

  • Mesh details
  • Middenzool van foam
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: HJ3222-010

Maat en pasvorm

    • Valt klein; we raden je aan een halve maat groter te bestellen
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (197)

4.7 sterren

  • Heatherf9a6951ee51842f2920e763de161efc9

    This is my 5th pair of the 270’s. Love them! Comfortable. True to size and stylish!

  • Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275

    Love them! They are my favorite shoes to wear!

  • Excellent shoe!

    JoshuaW396462137

    The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!

Nike Air Max 270 Damesschoenen

Nike Air Max 270

€ 159,99

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