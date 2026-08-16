Nike Air Max 270 Damesschoenen

Heatherf9a6951ee51842f2920e763de161efc9
This is my 5th pair of the 270’s. Love them! Comfortable. True to size and stylish!
De Air Max 270 biedt stijl, comfort en veel attitude. Het design met het grote, dempende venster en allerlei frisse kleuren is geïnspireerd op de legendarische en ongelofelijk innovatieve Air Max schoenen van Nike.
Nike Air Max 270
De Air Max 270 biedt stijl, comfort en veel attitude. Het design met het grote, dempende venster en allerlei frisse kleuren is geïnspireerd op de legendarische en ongelofelijk innovatieve Air Max schoenen van Nike.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.7 sterren
Heatherf9a6951ee51842f2920e763de161efc9
This is my 5th pair of the 270’s. Love them! Comfortable. True to size and stylish!
Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275
Love them! They are my favorite shoes to wear!
Excellent shoe!
JoshuaW396462137
The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!
Nike Air Max 270