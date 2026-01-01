Air Jordan Ultra SE
Herenschoenen
Wat gebeurt er als je een van de meest iconische Jordans in onze collectie in een nieuw jasje steekt? Dan creëer je een veelzijdig paar schoenen dat klaar is voor de toekomst. Glad leer wordt gecombineerd met een lage kraag voor dagelijks draaggemak.
- Weergegeven kleur: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Stijl: IV6252-400
Air Jordan Ultra SE
Wat gebeurt er als je een van de meest iconische Jordans in onze collectie in een nieuw jasje steekt? Dan creëer je een veelzijdig paar schoenen dat klaar is voor de toekomst. Glad leer wordt gecombineerd met een lage kraag voor dagelijks draaggemak.
Pluspunten
- Het gladde echte en synthetische leer is stevig.
- De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
Productgegevens
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Weergegeven kleur: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Stijl: IV6252-400
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan Ultra SE