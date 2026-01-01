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Air Jordan tanktop voor dames - Zwart/Dark Smoke Grey/Zwart

Gerecyclede materialen

Air Jordan

Tanktop voor dames

€ 99,99
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Dit product is gemaakt met minstens 50% gerecyclede vezels

Trek eens iets superzachts en totaal onverwachts aan. Vakmanschap en Jordan DNA komen samen in deze zachte, op sweaters geïnspireerde tanktop en brengen je hoogwaardige streetwear die je zowel casual als formeel kunt dragen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey/Zwart
  • Stijl: HQ9171-010

Air Jordan

€ 99,99

Trek eens iets superzachts en totaal onverwachts aan. Vakmanschap en Jordan DNA komen samen in deze zachte, op sweaters geïnspireerde tanktop en brengen je hoogwaardige streetwear die je zowel casual als formeel kunt dragen.

Productgegevens

  • 53% nylon/34% rayon/12% polyester/1% elastaan
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey/Zwart
  • Stijl: HQ9171-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,73 m lang
    • Strakke pasvorm: aansluitend en voorgevormd
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Air Jordan tanktop voor dames

    Air Jordan

    € 99,99

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