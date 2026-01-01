Gerecyclede materialen
Air Jordan
Tanktop voor dames
Dit product is gemaakt met minstens 50% gerecyclede vezels
Trek eens iets superzachts en totaal onverwachts aan. Vakmanschap en Jordan DNA komen samen in deze zachte, op sweaters geïnspireerde tanktop en brengen je hoogwaardige streetwear die je zowel casual als formeel kunt dragen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey/Zwart
- Stijl: HQ9171-010
Air Jordan
Trek eens iets superzachts en totaal onverwachts aan. Vakmanschap en Jordan DNA komen samen in deze zachte, op sweaters geïnspireerde tanktop en brengen je hoogwaardige streetwear die je zowel casual als formeel kunt dragen.
Productgegevens
- 53% nylon/34% rayon/12% polyester/1% elastaan
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey/Zwart
- Stijl: HQ9171-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,73 m lang
- Strakke pasvorm: aansluitend en voorgevormd
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan