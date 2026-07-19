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Air Jordan Skyline Low LE herenschoenen - Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Air Jordan Skyline Low LE

Herenschoenen

€ 99,99
Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
Sail/Light Orewood Brown/Muslin/Fauna Brown
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De Skyline Low is een laag profiel schoen geïnspireerd op de klassieke Jordan stijl en brengt basketbalervaring van het veld voor je dagelijkse rotatie. De schoen combineert iconische details, zoals merkdetails op de hak en een gestikt Swoosh ontwerp, met ingekapselde Air in de hak en een stevige materiaalmix.


  • Weergegeven kleur: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Stijl: IQ6425-100

Air Jordan Skyline Low LE

€ 99,99

De Skyline Low is een laag profiel schoen geïnspireerd op de klassieke Jordan stijl en brengt basketbalervaring van het veld voor je dagelijkse rotatie. De schoen combineert iconische details, zoals merkdetails op de hak en een gestikt Swoosh ontwerp, met ingekapselde Air in de hak en een stevige materiaalmix.

Pluspunten

  • Synthetisch en echt leer en suède in het bovenwerk zorgen voor een stevige schoen met structuur.
  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Stijl: IQ6425-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (26)

4.3 sterren

  • Schlichter Schuh für den Alltag

    SilkeD2882845

    Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.

  • Quality problems

    jingliang497443035

    Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!

  • Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c

    J’aime bien en plus c’est ma taille

Air Jordan Skyline Low LE herenschoenen

Air Jordan Skyline Low LE

€ 99,99

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