Air Jordan Skyline Low LE herenschoenen

Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
De Skyline Low is een laag profiel schoen geïnspireerd op de klassieke Jordan stijl en brengt basketbalervaring van het veld voor je dagelijkse rotatie. De schoen combineert iconische details, zoals merkdetails op de hak en een gestikt Swoosh ontwerp, met ingekapselde Air in de hak en een stevige materiaalmix.
Air Jordan Skyline Low LE
De Skyline Low is een laag profiel schoen geïnspireerd op de klassieke Jordan stijl en brengt basketbalervaring van het veld voor je dagelijkse rotatie. De schoen combineert iconische details, zoals merkdetails op de hak en een gestikt Swoosh ontwerp, met ingekapselde Air in de hak en een stevige materiaalmix.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.3 sterren
Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Quality problems
jingliang497443035
Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!
Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c
J’aime bien en plus c’est ma taille
Air Jordan Skyline Low LE