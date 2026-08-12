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Air Jordan Sixty Plus Low Kinderschoenen - University Blue/Obsidian/Wit

Air Jordan Sixty Plus Low

Kinderschoenen

30% korting
University Blue/Obsidian/Wit
Sail/Zwart/Reflect Silver/Fire Red
Wit/Zwart/Pure Platinum
Zwart/Dark Smoke Grey
Wit/True Blue/Varsity Red
Phantom/Palomino/Zwart/University Red
Wit/Tour Yellow/Zwart
Zwart/Wit/Gym Red
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De Sixty Plus keert terug als low-top en brengt de vijf iconische Jordans samen die MJ droeg in zijn vijf wedstrijden van meer dan 60 punten. Het resultaat is een sneaker die grootsheid uitstraalt via iconische details ter ere van de GOAT.


  • Weergegeven kleur: University Blue/Obsidian/Wit
  • Stijl: IO1866-400

Air Jordan Sixty Plus Low

30% korting

De Sixty Plus keert terug als low-top en brengt de vijf iconische Jordans samen die MJ droeg in zijn vijf wedstrijden van meer dan 60 punten. Het resultaat is een sneaker die grootsheid uitstraalt via iconische details ter ere van de GOAT.

Voordelen

  • Het echte en synthetische leer in het bovenwerk bieden stevigheid en structuur.
  • De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
  • Het rubber op de buitenzool biedt stevigheid en grip.

Productgegevens

  • Klassieke veters
  • Weergegeven kleur: University Blue/Obsidian/Wit
  • Stijl: IO1866-400

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (20)

4.7 sterren

  • Great shoes from the GOAT

    Sonny300123547

    I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.

  • Great job Nike.

    DanielG840640659

    My son loves them and he says they feel great!

  • Style meets comfort

    L. Bo

    The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan Sixty Plus Low Kinderschoenen

Air Jordan Sixty Plus Low

30% korting

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