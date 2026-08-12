Air Jordan Sixty Plus Low Kinderschoenen

Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
De Sixty Plus keert terug als low-top en brengt de vijf iconische Jordans samen die MJ droeg in zijn vijf wedstrijden van meer dan 60 punten. Het resultaat is een sneaker die grootsheid uitstraalt via iconische details ter ere van de GOAT.
Air Jordan Sixty Plus Low
De Sixty Plus keert terug als low-top en brengt de vijf iconische Jordans samen die MJ droeg in zijn vijf wedstrijden van meer dan 60 punten. Het resultaat is een sneaker die grootsheid uitstraalt via iconische details ter ere van de GOAT.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.7 sterren
Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Great job Nike.
DanielG840640659
My son loves them and he says they feel great!
Style meets comfort
L. Bo
The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Air Jordan Sixty Plus Low