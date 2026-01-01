Gerecyclede materialen
Air Jordan
Pufferjack voor heren
Als de temperaturen beginnen te dalen, is het tijd om je gewatteerde jack tevoorschijn te halen. Deze heeft een all-over print die is geïnspireerd op een iconische MJ poster en is gevuld met donsisolatie voor comfortabele warmte. Trek hem aan en blijf lekker warm.
- Weergegeven kleur: Sail
- Stijl: HV0629-133
Air Jordan
Als de temperaturen beginnen te dalen, is het tijd om je gewatteerde jack tevoorschijn te halen. Deze heeft een all-over print die is geïnspireerd op een iconische MJ poster en is gevuld met donsisolatie voor comfortabele warmte. Trek hem aan en blijf lekker warm.
Pluspunten
- De lichte constructie van dons houdt je warm zonder gewicht toe te voegen.
- Het trekkoord bij de zoom houdt de kou buiten.
Productgegevens
- Geïmporteerd
- Body/voering/vulling inzetstukken: 100% polyester. Vulling: grijs eendendons (minstens 75% dons) (APA-versie: 75% grijs eendendons/25% veren).
- Kan in de wasmachine
- Weergegeven kleur: Sail
- Stijl: HV0629-133
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan