Air Jordan MVP 92 kinderschoenen

Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
Hoe overtref je de AJ7? Met een vernieuwd low-top design. We begonnen met het gelaagde bovenwerk en de iconische middenzool die van het origineel een instant klassieker maakten. Vervolgens hebben we accenten van textiel en een gewatteerde, lage kraag toegevoegd voor een frisse, moderne look.
Air Jordan MVP 92
Hoe overtref je de AJ7? Met een vernieuwd low-top design. We begonnen met het gelaagde bovenwerk en de iconische middenzool die van het origineel een instant klassieker maakten. Vervolgens hebben we accenten van textiel en een gewatteerde, lage kraag toegevoegd voor een frisse, moderne look.
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2.3 sterren
Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
PaolaC927526676
Excelente *********************************************************************************
Colour doesn't match image
keithG183421730
Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter
Air Jordan MVP 92