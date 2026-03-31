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Air Jordan MVP 92 kinderschoenen - Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Air Jordan MVP 92

Kinderschoenen

30% korting
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Hoe overtref je de AJ7? Met een vernieuwd low-top design. We begonnen met het gelaagde bovenwerk en de iconische middenzool die van het origineel een instant klassieker maakten. Vervolgens hebben we accenten van textiel en een gewatteerde, lage kraag toegevoegd voor een frisse, moderne look.


  • Weergegeven kleur: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Stijl: IO3384-012

Air Jordan MVP 92

30% korting

Hoe overtref je de AJ7? Met een vernieuwd low-top design. We begonnen met het gelaagde bovenwerk en de iconische middenzool die van het origineel een instant klassieker maakten. Vervolgens hebben we accenten van textiel en een gewatteerde, lage kraag toegevoegd voor een frisse, moderne look.

Pluspunten

  • Echt en synthetisch leer geven het bovenwerk stevigheid en structuur.
  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
  • De middenzool van foam is licht en dempend.
  • De rubberen buitenzool zorgt voor stevigheid en grip.

Productgegevens

  • Klassieke veters
  • Lipje aan de hak
  • Middenzool van foam
  • Weergegeven kleur: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Stijl: IO3384-012

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

2.3 sterren

  • Completely misleading photo

    James407838635

    The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.

  • PaolaC927526676

    Excelente *********************************************************************************

  • Colour doesn't match image

    keithG183421730

    Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter

Air Jordan MVP 92 kinderschoenen

Air Jordan MVP 92

30% korting

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