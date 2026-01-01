Air Jordan MVP 92
Herenschoenen
Hoe overtref je de AJ7? Met een vernieuwd low-top design. We begonnen met het gelaagde bovenwerk en de iconische middenzool die van het origineel een instant klassieker maakten. Vervolgens hebben we accenten van textiel en een gewatteerde, lage kraag toegevoegd voor een frisse, moderne look.
- Weergegeven kleur: Taxi/Zwart/Wit/University Red
- Stijl: IO7437-705
Air Jordan MVP 92
Hoe overtref je de AJ7? Met een vernieuwd low-top design. We begonnen met het gelaagde bovenwerk en de iconische middenzool die van het origineel een instant klassieker maakten. Vervolgens hebben we accenten van textiel en een gewatteerde, lage kraag toegevoegd voor een frisse, moderne look.
Voordelen
Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
Productgegevens
- Bovenwerk van leer en synthetisch leer
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Weergegeven kleur: Taxi/Zwart/Wit/University Red
- Stijl: IO7437-705
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan MVP 92