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Air Jordan Mule SE damesschoenen - Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan Mule SE

Damesschoenen

€ 159,99
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De Air Jordan Mule combineert het klassieke bovenwerk van een loafer met een plateauzool van zacht foam en klassieke Jordan stijl. Hierdoor krijg je een gestroomlijnde en comfortabele schoen die stevig genoeg is om elke dag te dragen. Rubberen zijvlakken zorgen voor een chunky look en premium accenten geven hem een elegante touch.


  • Weergegeven kleur: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Stijl: IV5071-001

Air Jordan Mule SE

€ 159,99

De Air Jordan Mule combineert het klassieke bovenwerk van een loafer met een plateauzool van zacht foam en klassieke Jordan stijl. Hierdoor krijg je een gestroomlijnde en comfortabele schoen die stevig genoeg is om elke dag te dragen. Rubberen zijvlakken zorgen voor een chunky look en premium accenten geven hem een elegante touch.

Voordelen

  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
  • De zool van foam wordt gecombineerd met rubberen zijvlakken voor een chunky look zonder extra gewicht.
  • Dankzij de instapconstructie kun je snel de deur uit.

Productgegevens

  • Leren bovenwerk
  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Stijl: IV5071-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • KatrinaA560988841

    I have them all. I love them. They are so comfy.

Air Jordan Mule SE damesschoenen

Air Jordan Mule SE

€ 159,99

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