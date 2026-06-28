Air Jordan Mule SE damesschoenen

KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
De Air Jordan Mule combineert het klassieke bovenwerk van een loafer met een plateauzool van zacht foam en klassieke Jordan stijl. Hierdoor krijg je een gestroomlijnde en comfortabele schoen die stevig genoeg is om elke dag te dragen. Rubberen zijvlakken zorgen voor een chunky look en premium accenten geven hem een elegante touch.
Air Jordan Mule SE
De Air Jordan Mule combineert het klassieke bovenwerk van een loafer met een plateauzool van zacht foam en klassieke Jordan stijl. Hierdoor krijg je een gestroomlijnde en comfortabele schoen die stevig genoeg is om elke dag te dragen. Rubberen zijvlakken zorgen voor een chunky look en premium accenten geven hem een elegante touch.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Air Jordan Mule SE