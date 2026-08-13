Air Jordan Mule SE damesmuiltjes

Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
De Air Jordan Mule combineert het klassieke bovenwerk van een loafer met een plateauzool van zacht foam en klassieke Jordan stijl. Hierdoor krijg je een gestroomlijnde en comfortabele schoen die stevig genoeg is om elke dag te dragen. Rubberen zijvlakken zorgen voor een chunky look en premium accenten geven hem een elegante touch.
Air Jordan Mule SE
De Air Jordan Mule combineert het klassieke bovenwerk van een loafer met een plateauzool van zacht foam en klassieke Jordan stijl. Hierdoor krijg je een gestroomlijnde en comfortabele schoen die stevig genoeg is om elke dag te dragen. Rubberen zijvlakken zorgen voor een chunky look en premium accenten geven hem een elegante touch.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.7 sterren
Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
Keep making the mules !
Steph22bball
This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!
These mules are beautiful
Claudia669859503
I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly
Air Jordan Mule SE