 
afbeelding 1 van 8
Air Jordan Mule SE damesmuiltjes - Off Noir/Chalk/Metallic Gold

Air Jordan Mule SE

Muiltjes voor dames

€ 159,99
Selecteer maatMaatwijzer

De Air Jordan Mule combineert het klassieke bovenwerk van een loafer met een plateauzool van zacht foam en klassieke Jordan stijl. Hierdoor krijg je een gestroomlijnde en comfortabele schoen die stevig genoeg is om elke dag te dragen. Rubberen zijvlakken zorgen voor een chunky look en premium accenten geven hem een elegante touch.


  • Weergegeven kleur: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Stijl: IV5070-001

Air Jordan Mule SE

€ 159,99

De Air Jordan Mule combineert het klassieke bovenwerk van een loafer met een plateauzool van zacht foam en klassieke Jordan stijl. Hierdoor krijg je een gestroomlijnde en comfortabele schoen die stevig genoeg is om elke dag te dragen. Rubberen zijvlakken zorgen voor een chunky look en premium accenten geven hem een elegante touch.

Voordelen

  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
  • De zool van foam wordt gecombineerd met rubberen zijvlakken voor een chunky look zonder extra gewicht.
  • Dankzij de instapconstructie kun je snel de deur uit.

Productgegevens

  • Leren bovenwerk
  • Lage kraag
  • Weergegeven kleur: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Stijl: IV5070-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

4.7 sterren

  • Great style

    sister35

    Love the style! When are you going to bring the cow print back?

  • Keep making the mules !

    Steph22bball

    This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!

  • These mules are beautiful

    Claudia669859503

    I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly

Air Jordan Mule SE damesmuiltjes

Air Jordan Mule SE

€ 159,99

Maak de look af